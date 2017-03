Nóng với chuyện chi tiêu ngân sách, môi trường

Theo ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP, mức chi tập trung cho ba nội dung chính gồm hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật là hơn 250 tỉ đồng, các hoạt động lễ tân là 7,6 tỉ đồng và chi cho quà tặng đại lễ hơn 8,2 tỉ đồng. Hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể đối với các chi phí cho việc xây dựng các công trình trong dịp đại lễ 1.000 năm.

Hải Phòng: Nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Chiều 8-12, trả lời chất vấn, ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng, nói: Hiện còn nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường, nhất là khu vực Quán Toan, hàng loạt nhà máy thép thải ra các loại khí thải SO 2 , CO 2 , NO 2 với lưu lượng lớn và Hải Phòng đã xử phạt năm doanh nghiệp 1 tỉ đồng.

Quảng Nam: Quy hoạch khai thác khoáng sản. Việc khai thác vàng gốc khoanh vùng trong các mỏ đang khai thác, tỉnh đã cấp phép hiện đang hoạt động. Tỉnh chỉ cấp phép khai thác vàng sa khoáng tại các khu vực nằm trong vùng lòng hồ các dự án thủy điện đang được đầu tư xây dựng nhằm tránh lãng phí tài nguyên. Sở Công thương tỉnh Quảng Nam trình bày với HĐND tỉnh ngày 8-12.

Nghệ An, Hậu Giang: Bầu mới chủ tịch tỉnh. Cùng ngày, các đại biểu đã bầu ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, bầu ông Võ Tá Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT, làm ủy viên UBND tỉnh. Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh với ông Huỳnh Minh Chắc (ông Chắc được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy)…

Tại Nghệ An, các đại biểu đã bầu ông Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức chủ tịch tỉnh Nghệ An (thay ông Phan Đình Trạc lên làm bí thư Tỉnh ủy Nghệ An). Ông Huỳnh Thanh Điền, Giám đốc Sở GTVT, bầu vào chức phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

T.VĂN - K.LINH - L.PHI G.TUỆ - Đ.LAM