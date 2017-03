Nụ cười, tiếng hát nơi đảo xa

Ba hạt nhân văn nghệ chúng tôi đã có dịp tiếp xúc chỉ là những nét chấm phá trong đời sống tinh thần của các chiến sĩ hải quân ở đảo xa.đảo Song Tử Tây, những đêm văn nghệ không thể thiếu tiết mục thổi sáo của chiến sĩ Lê Khắc Hồng; một hạt nhân văn nghệ của đảo.

Sinh ra ở vùng đất biển Hưng Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa), ngay từ nhỏ Hồng rất thích thổi sáo. Những chương trình thổi sáo chiếu trên ti-vi, Hồng đều chăm chú xem. Tiếng sáo du dương, véo von, trầm bổng có một sức hút kỳ lạ với anh. Những lúc rỗi rãi, Hồng tự tập thổi sáo mặc dù nhà xa trường, lại không có điều kiện học nhạc.

Ban đầu là những làn điệu đơn giản rồi đến các bài hát quen thuộc. Sau khi công tác đoàn ở xã, Hồng xung phong đi bộ đội hải quân. Hình ảnh chú hải quân đứng canh ngày canh đêm nơi biển đảo qua những vần thơ từ thủa học sinh ấp ủ ước mơ của Hồng. Rồi ước mơ thành hiện thực.

Khi ra đảo, hành trang của Hồng còn có thêm những cây sáo làm bạn. Ngoài những khi luyện tập căng thẳng, vất vả, lúc rỗi rãi Hồng lại làm bạn với cây sáo. Khi buồn, nhớ nhà, tiếng sáo làm vợi đi nỗi nhớ, còn lúc vui như chính thức được chuyển chuyên nghiệp hoặc vinh dự được kết nạp Ðảng, tiếng sáo lại rộn ràng như chính niềm vui của anh. Hồng thích nhiều loại nhạc, nhưng sở trường của cậu chính là những giai điệu quê hương như Việt Nam quê hương tôi, Về quê...

Nhiều đêm, Hồng ra bụi cây thổi sáo, thả hồn mình trong những giai điệu ngọt ngào, trong trẻo, vang xa. Quê hương thân yêu với cây đa, bến nước, con đò, giàn bầu, bí thân thương và cả tuổi thơ ùa về. Và tiếng sáo ấy cũng chính là cầu nối giữa chàng lính trẻ với những người bạn ở khắp mọi miền đất nước. Những dịp có tàu ra đảo, Hồng lại nhận được hàng trăm lá thư kết bạn, thăm hỏi động viên. Những đêm văn nghệ, buổi sinh hoạt Ðoàn, đồng đội lại háo hức nghe Hồng trổ tài. Tiếng sáo là người bạn gắn bó, thúc giục, động viên tinh thần chiến sĩ nơi đảo xa thêm lạc quan, yêu đời.

Là chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên trẻ, Hồng luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; từng đoạt giải xà đơn, xà kép, tạ toàn đảo. Chiến sĩ Bùi Quốc Ðoàn khoe với chúng tôi rằng, hai Tết vừa qua, cả đảo được nghe Hồng thổi sáo trong đêm giao thừa. Những giai điệu du dương giữa bốn bề mênh mông sóng nước ấy là cả nỗi niềm của người con xa quê, ở nơi đảo xa hướng về quê hương yêu dấu.

Một trong những giọng ca "vàng" của vùng D hải quân và đảo Ðá Nam là Chuẩn úy Nguyễn Văn Tuyến, quê ở xã Nam Thái (Nam Trực, Nam Ðịnh). Hôm ra nhận công tác tại đảo Ðá Nam, Tuyến hát tặng chúng tôi bài hát em thích nhất là Nơi đảo xa. Không có tiếng đàn ghi-ta bập bùng nhưng giữa đảo chìm bao la sóng vỗ, giọng ca của Tuyến vút lên trong trẻo những lời hát thân thương: "Nơi anh đến là biển xa, nơi anh đến ngoài đảo xa, Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà".

Những lời ca gửi gắm tâm tư của người lính đảo với người thân và quê hương. Là chiến sĩ chuyên nghiệp hơn một năm nay, cuối năm qua, vinh dự nữa lại đến với chàng trai say mê ca hát này, Tuyến được kết nạp Ðảng.

Khi còn ở vùng D, Tuyến tích cực tham gia hoạt động trong đội văn nghệ xung kích, từng đoạt giải nhất văn nghệ toàn vùng. Tuyến rất thích hát những bài hát ca ngợi cuộc sống, chiến đấu của những người lính, nhất là lính hải quân. Mang quân phục hải quân, hát những bài hát ca ngợi người lính biển, Tuyến thấy mình rất tự hào.

Năm nay, lần đầu Tuyến ăn Tết ngoài đảo. Ra đảo, nơi đầu sóng ngọn gió cũng là thử thách đối với chàng lính, đảng viên trẻ trong quân đội nhưng Tuyến tự nhủ sẽ cố gắng học hỏi để vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hành trang ra đảo lần này của chàng chiến sĩ trẻ không chỉ có "một chiếc ba-lô, một cây súng trường và ngôi sao trên mũ" mà còn cả những lời ca, tiếng hát. Những lúc rỗi rãi, em trải lòng mình qua những lá thư tâm sự và những câu hát về quê hương, chiến sĩ, Bác Hồ và tuổi trẻ.

Tuyến dự định đúng đêm giao thừa sẽ thể hiện những bài hát Xuân mà cậu thích nhất, hy vọng sẽ làm ấm lòng đồng đội trong những ngày đầu năm. Nghe Tuyến hát, dường như bao vất vả, giãi dầu "ngày khi nắng cháy, đêm gió lạnh căm" như tan biến. Tất cả phía trước những người lính đảo chìm Ðá Nam là một tương lai tươi sáng, vững tin chắc tay súng giữ yên biển trời quê hương đất nước.

Gây ấn tượng nhất đối với các nhà báo trong chuyến thăm Trường Sa là được thưởng thức một tiết mục ảo thuật không phải của ảo thuật gia chuyên nghiệp mà người trình diễn là Ðại úy Nguyễn Hữu Thái, đảo Sinh Tồn Ðông. Thái đến với môn nghệ thuật này từ năm 1992, khi xem chương trình ảo thuật của ảo thuật gia D. Cop- pơ-phin. Thái tự mày mò học ảo thuật theo cách rất riêng của mình mà không cần đến sách vở.

Tiết mục ảo thuật đôi chim bồ câu trắng bay trên trời cao và dải lụa quân đoàn 2 anh hùng, thể hiện sự hòa bình, lần đầu tham dự giải văn nghệ toàn quân năm 1994 của anh được khán giả tán thưởng nhiệt liệt, đoạt Huy chương đồng. Kết quả khả quan đó càng khích lệ niềm đam mê của anh. Ðồ nghề ảo thuật của Thái rất đơn giản, chủ yếu là những đồ vật giản đơn anh lượm lặt được hằng ngày. Những vật dụng tưởng như vô tri vô giác ấy, nhưng dưới tài điều khiển của Thái, đã trở thành những tiết mục ảo thuật có sức lôi cuốn lạ kỳ.

Những tiết mục như nuốt than hồng, dao lam, cưa đôi người... khiến không ít người xem nghẹt thở và luôn được cánh lính đảo khen ngợi, nhiệt tình hưởng ứng. Ðể luyện những tiết mục độc đáo và khá khó khăn này, Thái phải tập uống nước sôi 70oC, 80oC, 90oC... và mài dao lam để tập ngậm suốt hơn ba tháng trời. Anh "bật mí" cho chúng tôi một số ngón nghề của trò ảo thuật là ngậm dao lam hoặc than nóng nhưng phải đảo thật nhanh để không bị bỏng hoặc trò cưa đôi người thực chất là có hai người, ăn mặc giống nhau, một người gập mình nằm sẵn bên trong, người kia co chân lại.

Từ khi ra đảo, Thái thường xuyên biểu diễn cho anh em những dịp lễ, Tết. Những lúc rảnh rỗi, anh còn chỉ bảo cho đồng đội những trò ảo thuật giản đơn như xé giấy ra tiền, xé tờ báo thành tám lần nhưng vẫn còn nguyên vẹn... Thái tâm sự, anh em ở đảo sống với nhau như người nhà, những ngày Tết tâm lý anh em thường nhớ nhà, mình cũng cống hiến cho anh em những tiết mục ảo thuật để anh em vui vẻ với những tràng cười sảng khoái. Nghề ảo thuật khá nguy hiểm, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự khổ luyện, kiên trì, nhẫn nại.

Một kỷ niệm anh nhớ mãi không quên khi gặp tai nạn nghề nghiệp cách đây vài năm là trước lúc biểu diễn đã uống một ly rượu. Biểu diễn không thành công như ý, Thái lặng lẽ ngồi khóc một mình khi buổi diễn kết thúc. Ngoài khiếu ảo thuật, Thái còn biết làm thơ, chụp ảnh và anh đã là chủ hôn của hàng trăm đám cưới lính. Tết năm ngoái ở đảo Sinh Tồn Ðông, anh còn làm MC dẫn dắt chương trình văn nghệ đầu Xuân rất vui vẻ. Năm nay là năm thứ hai anh ăn Tết ngoài đảo.

Tết này, ở đảo Sinh Tồn Ðông, anh em chiến sĩ được Thái "chiêu đãi" những tiết mục ảo thuật độc đáo nhất để mừng Xuân mới.