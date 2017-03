Ông Bùi Văn Nam trở lại làm Thứ trưởng Công an

Quyết định ngày 5/8 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Bùi Văn Nam, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Bùi Văn Nam về việc điều động ông Bùi Văn Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công công tác đối với ông Bùi Văn Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chúc mừng ông Bùi Văn Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ trước khi được điều động thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Bùi Văn Nam là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau một thời gian trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, ông Bùi Văn Nam đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ, đóng góp tích cực, hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình; nay ông tiếp tục trở về Bộ Công an công tác.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an Nhân dân nhằm tăng cường sức mạnh của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, trong thời gian tới với vai trò là cán bộ lãnh đạo chỉ huy chủ chốt của lực lượng Công an Nhân dân, Thứ trưởng Bùi Văn Nam sẽ phát huy tốt hơn nữa khả năng, trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu của mình trong quá trình chỉ đạo toàn diện thực tiễn ở địa phương cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Việc điều động, phân công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an Nhân dân, đồng đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Ông Bùi Văn Nam nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Theo VietNamnet/TTXVN