Ông Nguyễn Bá Thanh lý giải hai chuyện nóng

Những vấn đề nóng hiện nay như tình trạng tướng, tá nhiều trong lực lượng công an, quân đội; tình trạng lỏng lẻo trong quản lý dự án gây thất thoát, lãng phí; ý thức xin từ chức... đã được cử tri Đà Nẵng đặt ra trong cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh ngày 28-4.

Sao ở mình chưa có ý thức về từ chức?

Cử tri Nguyễn Bá Trôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đặt vấn đề: Chúng ta phải vay vốn ODA để phục vụ cho phát triển. Khổ nỗi làm công trình quá nhiều nhưng lại quản lý chưa chặt chẽ gây thất thoát, tham ô, lãng phí quá lớn… như nghi án hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để trúng thầu dự án ODA bị phía Nhật Bản phát hiện tố giác mới đây.





Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đang trao đổi với cử tri TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Liên quan tới vấn đề này, cử tri Hà Ngọc Trước (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cho rằng những vụ tham nhũng, gây thất thoát tiền của Nhà nước hàng chục ngàn tỉ đồng ở nước ta nhưng hiện nay cũng chỉ mới xử lý trách nhiệm của cấp dưới. “Nên phải có quy định rõ ràng về việc chịu trách nhiệm cá nhân. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn chứ hiện nay quan chức chúng ta chưa có ý thức về từ chức. Những quan chức có tì vết thì lại được đưa đi luân chuyển” - ông Trước nói. Có cử tri còn đặt vấn đề về bản lĩnh từ chức của cán bộ từ vụ chìm phà ở Hàn Quốc. “Phà chìm làm chết người dân, người ta thấy trách nhiệm liên quan của mình nên họ xin từ chức. Ở Việt Nam mình có dám hành xử vậy không?” - một cử tri hỏi.

Trao đổi lại với cử tri, Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh nói: “Về xử lý trách nhiệm cá nhân trong các hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây thoát thoát ngân sách nhà nước thì dần dần sẽ có những quy định cụ thể hơn về trách nhiệm cá nhân. “Nhưng không thể đem so sánh việc tại sao quan chức ở Hàn Quốc khi xảy ra các sự việc thì xin từ chức mà ở mình thì không. Bởi vì môi trường ở hai nước khác nhau” - ông Thanh nói. Tuy nhiên, theo ông Thanh không phải cái gì cũng đùn đẩy nhau mà không ai chịu trách nhiệm. Dẫn chứng việc Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng “trảm” đối với trường hợp ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, vì phát biểu thiếu trách nhiệm mới đây trong vụ đội vốn ở dự án đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông, ông Thanh nói: “Đây là một ví dụ điển hình cho việc quy kết trách nhiệm”.

Thời bình mà tướng, tá nhiều thế

Vấn đề tướng, tá nhiều trong công an, quân đội hiện nay cũng được cử tri quan tâm phản ánh. Theo cử tri Hà Ngọc Trước, hiện nay công an và quân đội cấp tướng, tá hơi nhiều. Và cứ đến thời hạn là lại lên hàm chứ ít dựa vào công trạng, chiến công cụ thể. “Bây giờ đề bạt cấp tướng, cấp tá hơi dễ dãi. Ngay cả anh nuôi, anh CSGT đứng đường cũng mang hàm trung tá, thượng tá thì tôi nghĩ không ra. Ngày xưa chúng tôi đánh trận đâu có nhiều tướng mang hàm cao như vậy. Đánh Mỹ cũng thế, đánh Pháp cũng thế. Trong chiến tranh mà nước ta cũng chỉ có vài chục vị tướng thôi chứ đâu nhiều như bây giờ” - ông Trước thắc mắc.

Không phủ nhận ý kiến của cử tri là hiện nay có nhiều tướng, tá, ông Thanh cho hay: “Cái này còn nhiều vấn đề để nói”. Theo ông Thanh nếu mà so tướng thời xưa với bây giờ thì khác nhau nhiều. Trong chống Mỹ thì chỉ có bảy mươi mấy vị tướng thôi nhưng giờ công an, quân đội đông hơn, nhiệm vụ nhiều lên nên cũng không tránh khỏi được (tình trạng trên - PV). “Nhưng sắp tới khi Luật Công an nhân dân và Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân được sửa đổi thì sẽ đỡ hơn, tốt lên” - ông Thanh nói.

LÊ PHI