Sáng 16-4, tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định điều động ông Hồ Đức Phớc thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đảm nhận chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; phân công, điều động ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.





Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.



Ông Chính nhấn mạnh: "Dù ở vị trí công tác nào, chúng ta đều thấy đồng chí Nguyễn Đắc Vinh luôn mẫu mực phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng ủng hộ từ đồng chí, đồng nghiệp cũng như lãnh đạo các cấp. Trên cơ sở đánh giá năng lực, sở trường, nhiệt huyết sức trẻ của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bộ Chính trị đã thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và quyết định phân công đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trở lại quê hương nơi đồng chí đã sinh ra giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020".

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: "Tôi rất vinh dự và xúc động được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Sinh ra ở Nghệ An tôi luôn mong ước, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển cho quê hương mình. Đây không chỉ là tâm nguyện mà còn là trách nhiệm của tôi đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng là thách thức vô cùng to lớn. Kể từ giờ phút này tôi sẽ nỗ lực dành toàn bộ tâm trí, sức lực của mình nhanh chóng hòa nhập tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà đưa Nghệ An ngày càng phát triển vượt bậc mọi mặt, chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao".