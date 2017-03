Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch QH

Đề cử ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước Ngay sau khi phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình đề cử Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang vào vị trí Chủ tịch nước để QH bầu vào chiều thứ Hai, 25-7. Ông Trương Tấn Sang, 62 tuổi, quê ở xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, Long An, là đại biểu QH bốn khóa IX, X, XII và XIII. Trước khi là Thường trực Ban Bí thư, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Kinh tế trung ương, Bí thư Thành ủy TP.HCM... Không bầu được là khiếm khuyết lớn Luật không quy định chức danh Trưởng ban Dân nguyện phải là ủy viên UBTVQH nhưng thực tế, ban này có chức năng rất quan trọng giúp cho UBTVQH thực hiện công tác dân nguyện. Việc QH không bầu một trong hai ứng cử viên vào UBTVQH sẽ là một khiếm khuyết lớn. Do đó, tôi cho rằng có thể khả năng sẽ trở lại như thời QH khóa X, tức là một phó chủ tịch QH sẽ kiêm chức danh Trưởng ban Dân nguyện. Tuy nhiên, có thực hiện việc này hay không sẽ do UBTVQH quyết định chứ không phải đưa ra QH quyết. Ông TRẦN ĐÌNH LONG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XII THÀNH VĂN ghi