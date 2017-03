Ông Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu làm chủ tịch Quốc hội

Danh sách đề cử 13 ủy viên UBTVQH khóa XIII Bốn vị được giới thiệu tái cử tiếp tục cương vị hiện tại gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; 2. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển; 3. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi; 4. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai. Chín vị được giới thiệu mới gồm: 5. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Ông Phan Trung Lý (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH khóa XII); 6. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh: Ông Nguyễn Kim Khoa (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh QH khóa XII); 7. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường: Ông Phan Xuân Dũng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường QH khóa XII); 8. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Ông Nguyễn Văn Hiện (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách tư pháp Trung ương); 9. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Ông Nguyễn Văn Giàu (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước); 10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: Ông Trần Văn Hằng (Phó ban Tuyên giáo Trung ương); 11. Chủ nhiệm Văn phòng QH: Ông Nguyễn Hạnh Phúc (Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình); 12. Trưởng ban Công tác đại biểu: Bà Nguyễn Thị Nương (Phó ban Dân vận Trung ương); 13. Trưởng ban Dân nguyện: Ông Bùi Văn Cường (Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai). _______________________________________________ Ông Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, quê xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), là TS kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VIII đến XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X-XI. Ông là đại biểu QH bốn khóa X-XIII, hiện là thành viên Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi đảm nhiệm chức vụ phó thủ tướng, ông Hùng từng trải qua các vị trí: Cục trưởng Kho bạc Nhà nước (nay là Kho bạc Nhà nước Việt Nam), Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong nhiệm kỳ QH khóa XII, ông Hùng là khuôn mặt quen thuộc, thường được Thủ tướng ủy quyền báo cáo trước QH cũng như trả lời chất vấn.