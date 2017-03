Ông Nguyễn Thế Kỷ là Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Ông Nguyễn Thế Kỷ là Tiến sĩ Ngữ văn, sinh năm 1960, quê Nghệ An.

Ông Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam

Trước khi đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỷ từng làm Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng vừa trúng cử Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tại Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam, diễn ra từ ngày 10-12/8 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

