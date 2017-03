Ông Nguyễn Thế Kỷ làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: Giang Huy (VnExpress)

Ngày 8/3/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 367/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (thay ông Nguyễn Đăng Tiến). Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê quán tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sỹ.

Ông Nguyễn Thế Kỷ từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Đại hội XII của Đảng tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Thế Kỷ đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, ngày 29/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/3/2016./.

