Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Các ông Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Thân Văn Khoa, nguyên Bí thư Thành ủy Bắc Giang được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong 3 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2010-2015; thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (2005-2010) và các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu dự Đại hội cũng tập trung thảo luận những gợi ý, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phát triển giáo dục, y tế; vị trí của tỉnh trong khu vực trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển trước năm 2015, trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực miền núi và trung du phía Bắc về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người và chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn 2010-2015, Bắc Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm từ 11-12%, mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 2,7 vạn lao động và giảm từ 2-3% số hộ nghèo.

Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 1.315-1.380 USD; thu ngân sách đạt 2.300 tỷ đồng; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Đại hội đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó, tỉnh tập trung cải tạo môi trường đầu tư; đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, y tế, thông tin, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đảng bộ tỉnh xây dựng và thực hiện 5 chương trình kinh tế-xã hội trọng tâm là: đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp-dịch vụ; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; nâng cao chất lượng dạy nghề và phát triển du lịch.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 55 người.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Theo TTXVN