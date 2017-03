Ông Phạm Xuân Quắc mời luật sư bào chữa

Đã trực tiếp đến Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đề nghị văn phòng này cử luật sư bào chữa cho mình trong vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Hôm qua (26-9), luật sư Nguyễn Thị Dương Hà - Trưởng văn phòng đã đến Tòa hình sự TAND TP Hà Nội làm các thủ tục cần thiết để bào chữa cho ông Quắc.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao ký ngày 22-9, ông Phạm Xuân Quắc bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo Điều 286 Bộ luật Hình sự và phải đối mặt với mức án cao nhất là bảy năm tù. Cáo trạng kết luận ông Quắc đã có quan hệ với các phóng viên, trao đổi và cung cấp các thông tin liên quan đến vụ PMU18 như Bùi Tiến Dũng khai ra hàng chục nhân vật “chạy án”, tin nhắn và số lượng các cuộc gọi điện thoại giữa Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”) và ông Cao Ngọc Oánh khi Dũng ở Thái Lan, thông tin PMU18 cho mượn 34 xe ôtô... Đáng chú ý, ông Quắc đã cung cấp thông tin Bùi Tiến Dũng dùng 500 ngàn USD để “chạy án”. Đây là báo cáo gửi riêng cho ông Quắc. Ông Quắc đã không xác minh tính trung thực của báo cáo, không có tài liệu chứng minh.

Ngoài ra, ông Quắc còn cung cấp thông tin sai sự thật về tin nhắn giữa ông Oánh và Dũng “Huế”. Đó là ông Oánh nhắn: “Anh hãy về cơ quan điều tra đầu thú, nộp lại 30 ngàn USD và nói là chưa đưa cho ai cả. Chỉ có thành khẩn mới cứu được anh” và Dũng “Huế” nhắn lại: “Em xin anh tha tội, dù chết em cũng không làm ảnh hưởng anh đâu”.

Cũng theo cáo trạng, ông Quắc không thừa nhận cung cấp thông tin cho các phóng viên nhưng qua lời khai của các phóng viên, danh mục các cuộc gọi cùng với kết quả do C14 điều tra và băng ghi âm cho thấy ông Quắc đã cung cấp thông tin về điều tra vụ án cho các phóng viên.

Bị truy tố cùng một tội danh với ông Quắc, bị can Đinh Văn Huynh - nguyên Trưởng phòng Điều tra án nhân thân (C14) cũng phủ nhận việc đã cung cấp thông tin về điều tra vụ án PMU18 cho báo chí. Cáo trạng nhận định trong quá trình điều tra, thái độ khai báo của bị can này quanh co, không thành khẩn, đổ lỗi cho người khác.

Cũng trong vụ án này, hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ... quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng nhận định hai nhà báo này đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ của phóng viên được giao, khi nhận được thông tin từ cơ quan điều tra hoặc từ các báo khác đã dựa vào đó đưa thêm những thông tin nhạy cảm, không có thực, lợi dụng những thông tin đó để bình luận các nội dung không có trong hồ sơ vụ án...