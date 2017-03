Ông Tất Thành Cang làm giám đốc Sở GTVT TP.HCM

Trước đó, ngày 29-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở GTVT TP cho ông Tất Thành Cang. Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, có bằng thạc sĩ luật và cử nhân chính trị, sẽ giữ chức giám đốc Sở GTVT trong thời gian năm năm.

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm ông Phù Chí Dũng, Phó Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học, làm giám đốc bệnh viện này. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Cũng sáng 1-10, tại Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thị Thái Bình, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (PA71), giữ chức trưởng công an huyện này. Đây là nữ trưởng công an cấp huyện đầu tiên ở Ninh Thuận.

L.ĐỨC - H.TUYÊN - D.TÍNH - M.TRÂN