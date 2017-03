Phải công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đó là ý kiến được nhiều thành viên trong Ủy ban Thường vụ QH đề nghị khi thảo luận về dự thảo Đề án lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH, HĐND bầu và phê chuẩn tại cuộc họp ngày 14-9. Nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ quy trình, thủ tục, tính pháp lý, sự khác biệt giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Không nên lấy phiếu tràn lan

Dự thảo đề ra hai phương án, trong đó phương án 1 là lấy phiếu tín nhiệm chỉ gồm những người giữ các chức vụ chủ chốt do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; phương án 2 là lấy phiếu tín nhiệm gồm toàn bộ những người giữ các chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, bao gồm cả các thành viên trong các ủy ban. Từ đó, mỗi năm hoặc hai năm một lần, QH và HĐND các tỉnh, thành sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do QH bầu và phê chuẩn hoặc lấy phiếu tín nhiệm với tất cả các trường hợp. Căn cứ vào đó sẽ xác định ai không đủ số phiếu tín nhiệm trong hai lần lấy phiếu thì sẽ đề nghị QH bỏ phiếu tín nhiệm và bãi nhiệm chức danh đó. (Theo tinh thần của đề án thì lấy phiếu tín nhiệm để thăm dò mức độ tín nhiệm của cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là để thể hiện quan điểm có giữ cán bộ đó lại làm việc tiếp hay không).

Tuy nhiên, qua thảo luận nhiều ý kiến đề nghị không nên lấy phiếu tràn lan vì đây là vấn đề mới, rất phức tạp. Do đó, trước mắt, chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt từ bộ trưởng, chủ nhiệm các ủy ban của QH trở lên.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu trong phiên họp. Ảnh: TTXVN

Một vấn đề nữa cũng được nhiều đại biểu đề nghị cần nghiên cứu kỹ là việc công khai hay không công khai tỉ lệ lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Đây cũng là hai phương án được ban soạn thảo đề ra trong đề án. “Đã lấy phiếu thì phải công khai minh bạch, chứ không công khai thì sẽ khó hiệu quả” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nêu ý kiến. Ý kiến của ông Giàu cũng nhận được sự đồng tình cao của nhiều thành viên trong Ủy ban Thường vụ QH.

Bãi miễn sao cho “tâm phục khẩu phục”

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là hai giai đoạn trong một quy trình dân chủ, chặt chẽ, công khai. Trong đó, lấy phiếu tín nhiệm nhằm xin ý kiến thăm dò mức độ tín nhiệm của cán bộ theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp và luật. Còn việc bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành với thủ tục, quy trình chặt chẽ hơn, thể hiện quyền của đại biểu lựa chọn tín nhiệm hay không tín nhiệm đối với một chức danh. “Sau bỏ phiếu tín nhiệm còn phải qua quy trình, thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm và phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn, khách quan, trung thực” - ông Hùng nói.

Nhiều đại biểu đề nghị phải đặc biệt quan tâm đến quy trình lấy phiếu cũng như việc cung cấp các thông tin để đại biểu bỏ phiếu, nhất là khi lâu nay vẫn có tình trạng trong các dịp bầu cử thường xuất hiện rất nhiều đơn thư nặc danh tố cáo. Điều này sẽ gây tác động tiêu cực, có thể ảnh hưởng đến số phiếu của một người nào đó. “Do đó, chúng ta phải xem có quy trình, cách thức thế nào sao cho việc bỏ phiếu công bằng, kết quả bỏ phiếu phải phản ánh đúng thực tế” - ông Giàu lưu ý.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị khi lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm thì bản thân những người thuộc diện trên phải có báo cáo. Đồng thời, nghiên cứu xem các cơ quan nơi đại biểu đó công tác hay các ủy ban có cần báo cáo thêm hay không. “Chúng ta cần cung cấp đủ thông tin để đại biểu biết chính xác về những người đó. Có như thế thì họ mới bỏ phiếu chính xác được” - ông Hiện nói.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị nên tính đến việc bỏ phiếu tín nhiệm trong điều kiện bất thường. Đó là với các chức danh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra thất thoát lớn cho Nhà nước hoặc gây ra những tác động lớn đến an ninh quốc gia.

Theo dự kiến, sau phiên họp này, Thường vụ QH sẽ tiếp thu ý kiến của các thành viên để điều chỉnh lại đề án. Sau đó, đề án trên sẽ được trình xin ý kiến của Bộ Chính trị, sau đó sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn chỉnh trước khi trình ra xin ý kiến của toàn thể các đại biểu QH tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Cơ hội của văn hóa từ chức Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ QH cho rằng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ hội để có thể thực hiện văn hóa từ chức ở nước ta. Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, người dân cũng đang rất mong sẽ có những trường hợp chủ động xin từ chức, tạo ra được văn hóa từ chức. Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển, với những cán bộ khi thăm dò mà tín nhiệm dưới 50% thì có thể báo cáo trước QH để xin khắc phục các khuyết điểm. Nhưng nếu không thể tiếp tục thì nên chủ động xin từ chức. Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị bổ sung vào đề án nội dung nếu hai năm liên tiếp lấy phiếu tín nhiệm mà vẫn thấp, mặc nhiên sẽ phải bỏ phiếu tín nhiệm, vậy có thể chọn phương án từ chức để không phải qua thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm… HX

THÀNH VĂN