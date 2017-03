Phải đấu tranh chứ đừng kiến nghị suông

Tại hội thảo “Tác nghiệp của nhà báo trong tình huống nóng” mới đây, PGS-TS Nguyễn Văn Lan, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, đã đề xuất xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam và Bộ Công an, trong đó có việc lập đường dây nóng để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi chống lại các nhà báo trong tác nghiệp. Đây cũng là vấn đề nóng được đặt ra tại Đại hội HNB Việt Nam lần thứ IX khai mạc hôm nay, 10-8.

Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một số ý kiến của các nhà báo, cơ quan quản lý báo chí xung quanh đề xuất trên và việc bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp.

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG,Vụ phó Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương:

Thông tin sẽ được xử lý kịp thời hơn

Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của PGS-TS Nguyễn Văn Lan. Lâu nay có rất nhiều cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, các cơ quan quản lý báo chí rất quan tâm đến vấn đề này nhưng trong thực tế, việc bảo vệ nhà báo cũng như xử lý các hành vi cản trở tác nghiệp của nhà báo rất khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do thiếu cơ chế phối hợp. Cụ thể nhất là trong vụ phóng viên Trần Thế Dũng, báo Người Lao Động, bị hành hung tại Lạng Sơn, HNB của tỉnh cũng như Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương chưa có sự phối hợp nhịp nhàng với cấp hội và cơ quan quản lý báo chí ở trung ương để cùng cơ quan công an can thiệp, xử lý kịp thời.

Vấn đề cản trở nhà báo tác nghiệp sẽ là nội dung nóng được thảo luận tại đại hội lần này. Ảnh: HTD

Vì vậy nếu có cơ chế phối hợp sẽ giúp việc xử lý thông tin thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho HNB bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên của mình. Ngoài ra, có sự phối hợp, quá trình xử lý thông tin và đề xuất lên cấp trên để giải quyết sẽ kịp thời hơn, nhất là khi liên quan đến an toàn tính mạng của nhà báo. Tôi mong HNB Việt Nam làm sao thiết lập được cơ chế chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các nhà báo.

Nhà báoĐINH PHONG,nguyên Chủ tịch HNB TP.HCM:

Phát hiện nhanh, xử lý chậm

Việc gần đây xuất hiện nhiều vụ nhà báo bị tấn công, đe dọa cho thấy các thế lực xấu muốn bưng bít thông tin sai trái của mình ngày càng lộng hành. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ nhà báo của chúng ta hiện nay chưa tốt.

Theo tôi, hiện nay việc phát hiện, thông tin các vụ việc nhà báo bị hành hung rất nhanh chóng và kịp thời nhưng việc xử lý còn chậm và thiếu răn đe dẫn đến lờn luật. Đến nay, có rất nhiều vụ nhà báo bị hành hung nhưng vẫn chưa có vụ nào được khởi tố. Có những vụ việc xảy ra rồi, HNB có lên tiếng và cũng gửi công văn kiến nghị xử lý nhưng cũng chỉ dừng lại đó. Nếu các cơ quan lờ đi thì hội cũng im luôn.

Trong kỳ đại hội này, HNB Việt Nam phải làm sao ra được một nghị quyết đề xuất những biện pháp ngăn chặn nạn hành hung nhà báo. Hội phải đeo bám đấu tranh đến cùng để bảo vệ hội viên của mình chứ không chỉ dừng lại ở kiến nghị xử lý như hiện nay.

Phóng viên TRẦN THẾ DŨNG, báo Người Lao Động:

Mong sớm có quy chế bảo vệ nhà báo

Nếu có một quy chế phối hợp giữa HNB với lực lượng công an và có một đường dây nóng để có sự phối hợp, phản ánh thông tin kịp thời là điều rất tốt. Trước hết, có sự hỗ trợ của lực lượng công an thì chắc chắn những kẻ có ý đồ cản trở nhà báo tác nghiệp cũng sẽ e ngại và điều quan trọng hơn sẽ tạo cho anh em phóng viên sự an tâm khi tác nghiệp. Hơn nữa, khi có một kênh thông tin như vậy, nếu nhà báo bị đe dọa thì có thể phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để ngăn chặn việc hành hung, tấn công có thể xảy ra sau đó. Tôi rất mong quy chế này sớm được ban hành.

