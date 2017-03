Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, nêu rõ đây là dịp chúng ta cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, tưởng nhớ tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ sự tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và nhiều thế hệ đồng chí, đồng bào đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đày tớ thật trung thành của nhân dân””.

Nghệ An: Tại lễ kỷ niệm tổ chức ngày 2-2, Đảng bộ TP Vinh xác định chủ đề của năm 2009 là “Kỷ cương-tạo đà tăng tốc”. Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện có chiều sâu, có hiệu quả thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bình Định: Ngày 2-2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy đã về thăm và dâng hương tại nhà lưu niệm Chi bộ Nhà máy đèn tại TP Quy Nhơn, nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh (huyện An Nhơn) và nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi (huyện Hoài Nhơn) - ba chi bộ đầu tiên của tỉnh Bình Định được thành lập từ năm 1929-1930 và là tiền thân của Đảng bộ tỉnh Bình Định sau này.

Quy Nhơn và nhiều huyện, thị khác cũng tổ chức nhiều đêm dạ hội liên hoan văn nghệ, võ thuật và lễ hội truyền thống khác với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Sửu 2009, thu hút hàng ngàn lượt quần chúng tham gia.

Điện Biên: Tại lễ kỷ niệm ngày 2-2, Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Nhiều năm liên tục, Điện Biên có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và từng bước được nâng lên. Tiếp tục những thành quả đạt được, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh càng phấn khởi nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết một lòng để xây dựng Điện Biên ngày một phát triển toàn diện hơn.

Đà Nẵng: Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuồng “Mừng Đảng, mừng xuân”. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức đợt chiếu phim Việt Nam tại các rạp trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân. Bảo tàng điêu khắc Chăm mở cửa thường xuyên và có chương trình biểu diễn nghệ thuật múa Chăm để phục vụ du khách. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Tài năng nghệ thuật xuân Kỷ Sửu”. Phòng Văn hóa-Thông tin các quận, huyện cũng tổ chức nhiều chương trình như công diễn văn nghệ tại tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương và giải cờ tướng, cờ vua “Mừng Đảng, đón xuân”, biểu diễn nhiều tiết mục truyền thống như hô bài chòi cùng các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đập nồi đất... Tại các quận, huyện như Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê... tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống và lễ hội cầu ngư theo phong tục địa phương.

Ninh Bình: Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh đã kẻ vẽ hàng trăm panô, áp phích và tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến hệ thống truyền thanh ba cấp cơ sở với các chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân”. Tại các phố chính của đô thị đến các trung tâm cụm xã ở vùng xa đều rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng xuân”.

Quảng Ngãi: Tỉnh ủy xác định: Năm 2009 có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 21-2 này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước ta vận hành thương mại, cho ra đời sản phẩm hóa dầu thương hiệu Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho tỉnh Quảng Ngãi, vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Phú Yên: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy Sông Cầu đã trao huy hiệu đảng cho năm đảng viên tròn 50 năm và 40 năm tuổi Đảng tại hai đảng bộ thị trấn Sông Cầu và xã Xuân Hải. Đến nay, tại huyện Sông Cầu có 185 đảng viên được nhận huy hiệu 30, 40, 50, 60 tuổi Đảng.

TP.HCM: Đảng bộ quận 10 cũng đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 60, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 51 đảng viên.

An Giang: Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bảo tàng An Giang đã tổ chức triển lãm kỷ niệm 10 năm cuộc thi tìm hiểu về “Đảng-Bác Hồ-Bác Tôn-Quê hương và con người An Giang”. Cuộc thi được ban tổ chức phát động từ năm 1998 đã thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5-2-2009.

Mãi mãi niềm tin theo Đảng (PL)- Tối qua, chương trình truyền hình trực tiếp Mãi mãi niềm tin theo Đảng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3-2-1930) đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM. Đến tham dự chương trình, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định: Đảng là người lãnh đạo và tổ chức thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như đã lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông Nguyễn Văn Đua xác định năm 2009, đất nước sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong tình hình khó khăn kinh tế chung của thế giới. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải ra sức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phụng sự nhân dân, Tổ quốc. Chương trình được dàn dựng ba phần: Bác Hồ - Ngôi sao niềm tin, ngôi sao Hồ Chí Minh; Đảng soi đường mở lối ta đi và Bác Hồ, Đảng và mùa xuân - Trăm hoa đua nở, đất nước phồn vinh. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ: Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Quang Dũng, Anh Bằng, Siu Black, Phương Thanh... với các nhạc phẩm bất hủ: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Từ làng Sen, Những bông hoa trong vườn Bác, Xuân và tuổi trẻ... Mãi mãi niềm tin theo Đảng là chương trình truyền thống do Tạp chí Cộng Sản kết hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. TRÀ GIANG