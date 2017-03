Phải sửa luật để xử hình sự doanh nghiệp gây ô nhiễm

Cần nâng cao hơn nữa trình độ “quan trí” Các hành vi gây ô nhiễm môi trường đều có tác động trực tiếp, gián tiếp đến sức khỏe của người dân. Biện pháp cần thiết là phải nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân và cả người quản lý. Nếu không, với cách làm kiểu “đánh du kích” như hiện nay không thể ngăn ngừa, kiểm tra và xử phạt đối với tất cả vi phạm. Việc nữa là phải nâng cao trình độ... "quan trí", bởi đây là lực lượng quan trọng đảm bảo việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Tôi đặt vấn đề là các điều cấm đã được thực hiện ra sao hơn là các điều cấm đã đủ hay chưa. Bác sĩ PHAN VĂN NGHIỆM, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế TP.HCM Xem xét khởi tố việc Tung Kuang xả thải trái phép Hiện Tung Kuang đang tạm ngưng bộ phận sản xuất có phát sinh xả nước thải gây ô nhiễm, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải. Các cơ quan chức năng đã tạm dừng tháo dỡ hệ thống xử lý nước thải trái phép của Tung Kuang. Tuy nhiên, dự kiến ngày 13-5 sẽ niêm phong các trang thiết bị có liên quan để chờ văn bản kết luận của Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an (C36). Theo ông Lộc, hiện các cơ quan chức năng đang xem xét, củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ “xả trộm” nước thải của Tung Kuang. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hải Dương Phân rõ trách nhiệm cá nhân vụ cá chết trên sông Trà Khúc Chúng tôi đang chỉ đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh tập trung điều tra, hoàn tất hồ sơ để xem xét khởi tố hình sự vụ xả nước thải của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ra sông Trà Khúc. Công an tỉnh không khởi tố chung chung mà sẽ phân rõ trách nhiệm của từng cá nhân sai phạm trong việc này. Thượng tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi T.TÚ - LUẬN NGỮ (ghi)