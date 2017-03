Phải xây được công trình mới có dấu ấn cá nhân?

Ngay cả khi về hưu, ông vẫn thường xuyên đăng đàn và viết bài thể hiện quan điểm của mình trên nhiều lĩnh vực. Một số bài viết của ông đăng trên VietNamNet như Người chưa giỏi chỉ huy người giỏi, nội bộ không yên, Biết làm và biết điều, Gặp đồng chí, ít gặp đồng bào, Hai thiên chức quan trọng nhất của phụ nữ Việt Nam... với những đúc kết của ông như “bốn chịu”, “ba quản”, “ba tăng cường”, “ba nhất”, “hai thiên chức”, “một đầu tư” đã gây chú ý và tranh luận trong xã hội.

Mới đây nhất, bài viết “Thương hiệu chủ tịch tỉnh” (vẫn đăng tải trên VietNamNet), ông viết: “Làm quản lý nhà nước, suy đến cùng dấu ấn cá nhân là những công trình kinh tế, văn hóa, phúc lợi xã hội để lại cho đời sau. Không có công trình là không có dấu ấn, không có thương hiệu, không có trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Cố nhiên công trình có dấu ấn phải là những công trình có quy hoạch đúng, thiết kế đẹp, chất lượng tốt, được công chúng ghi nhận và khai thác hưởng thụ hết công suất. Đó là những công trình tiêu biểu như: giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, cảng, sân bay, công viên, trường học, bệnh viện…”. (VietNamNet, 2-8)

Như vậy, tiêu chí để đánh giá dấu ấn cá nhân, thương hiệu, trách nhiệm với các thế hệ mai sau của các chủ tịch tỉnh, theo quan điểm của ông Hợp, là bắt buộc phải có các công trình xây dựng. Như vậy, có thể đánh giá rằng tuyệt đại đa số chủ tịch tỉnh ở Việt Nam đều rất có dấu ấn cá nhân, rất có thương hiệu và rất có trách nhiệm với thế hệ mai sau, bởi không có nhiệm kỳ nào mà họ không tiến hành xây dựng những công trình điện, đường, trường, trạm,... và tất cả đều được báo cáo, đánh giá là đúng quy hoạch, thiết kế đẹp, chất lượng tốt, được sự đồng thuận của nhân dân và sử dụng hiệu quả.

Và những công trình như vậy có ý nghĩa quyết định đến dấu ấn cá nhân của chủ tịch tỉnh. Lẽ dĩ nhiên, người Nghệ An không quên những công trình được xây dựng trong thời kỳ ông làm chủ tịch rồi bí thư ở đây. Trong số những người đó, có cả một cậu học trò nghèo phải đạp xe 300 cây số ra Hà Nội thi đại học với vỏn vẹn 30.000 đồng trong túi.

Năm 2000 - tức là giữa nhiệm kỳ bí thư Tỉnh ủy Nghệ An của ông Hợp, tỉ lệ hộ nghèo của Nghệ An là 14,7%, trong khi trung bình cả nước là 11%. Hiện nay theo chuẩn mực mới, tỉ lệ nghèo của cả nước là 12%, Nghệ An là 20,06%.

Việc xây dựng cơ bản đương nhiên là cần thiết trong kế hoạch làm việc của các lãnh đạo tỉnh nhưng lấy đó làm yếu tố quyết định đến dấu ấn cá nhân, thương hiệu cá nhân và trách nhiệm của lãnh đạo thì xem ra thật chưa ăn nhập với các mục tiêu dân sinh.