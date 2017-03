Phải xử lý gấp nợ xấu và kích cầu

Nhiều câu hỏi về quản lý vàng

Về cơ chế quản lý vàng hiện nay, ĐB Huỳnh Ngọc Ánh (TP.HCM) đặt hàng loạt câu hỏi: “Thời điểm nhập vàng về với một lượng lớn, chênh lệnh giá thế giới trên 3 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm chênh lệch đến 6 triệu đồng/lượng, trong khi chi phí tạm suất tái nhập chưa đến 1 triệu đồng/lượng. Vậy khoản lời chênh lệch này ai hưởng? Nhà nước, nhân dân có được lợi không? Thống đốc NHNN, Chính phủ có thể trả lời cho QH biết lý do gì mà lại có sự chênh lệch lớn như thế? Việc đấu thầu vàng hiện nay ai là người trúng thầu hay chỉ toàn ngân hàng? Giá đấu thầu lại do Nhà nước ấn định giá chứ ko theo giá thị trường. Vậy có còn gọi là thị trường vàng không? Quản lý thế này thì làm gì có thị trường vàng mà là do ngân hàng thống lĩnh thì đúng hơn!”.

Tiếp câu chuyện về quản lý vàng, ĐB Trần Thị Diệu Thúy (TP.HCM) cũng cho hay: “Khi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, không ít ý kiến cho rằng quản lý thị trường vàng như hiện nay là NHNN đi buôn vàng chứ không phải quản lý. Nhiều ý kiến đề nghị NHNN cần công khai thời điểm nhập vàng, giá cả nhập bao nhiêu, chênh lệch thế nào…?”. Theo ĐB Thúy, việc NHNN quy định thương hiệu vàng quốc gia SJC là vượt quy định trong nghị định của Chính phủ. Trong khi nhu cầu quy đổi vàng của người dân không có và thực tế thì chất lượng vàng cũng không tăng lên. “Vì vậy trong phiên chất vấn tới đây tôi sẽ chất vấn NHNN vấn đề này” - ĐB Thúy nói.

Trong lúc nhân dân đang phê bình nhiều chính sách bất hợp lý thì nhiều bộ, ngành lại tiếp tục cho ra đời những chính sách bất hợp lý khác. Lâu nay ĐBQH thường thu thập thông tin từ báo chí. Nhiều năm qua báo chí cũng phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực. Vậy mà vừa rồi lại có đề xuất quy định cơ quan báo chí phải cung cấp nguồn tin cho các cơ quan điều tra. Một chủ trương đi ngược với dân chủ và trái với thông lệ quốc tế. Tôi đề nghị Chính phủ xem xét đừng để những chủ trương đẩy lùi phát triển, đi ngược dân chủ như vậy ra đời.

ĐB TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (TP.HCM)

Đại sự từ những chuyện tiểu sự

Diễn đàn QH là để bàn những việc đại sự nhưng có khi những đại sự ấy lại nằm trong những chuyện tiểu sự. Đó là việc bà con huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đổ xô săn tìm cây trâm cổ thụ bán cho thương lái Trung Quốc, là Hà Tĩnh xuất hiện những dãy phố Tàu toàn biển hiệu tiếng Trung... Những chuyện như vậy đang âm thầm hủy hoại nền kinh tế, dẫn tới nguy cơ chúng ta lệ thuộc vào bên ngoài. Lịch sử đã cho thấy chúng ta thường thất bại vì những chuyện tiểu tiết như thế.

… Tôi rất tiếc chưa bao giờ QH bàn về đối ngoại cả mà nếu họp có dính dáng đối ngoại một chút thì lại họp kín. Cứ như thế, rồi một ngày mà xảy ra động sự, QH sẽ có lỗi đầu tiên.

Khi ký hiệp định ngày 6-3-1946 với Pháp, trước bao ngờ vực, bức xúc của người dân, Hồ Chủ tịch đã mạnh mẽ ra trước đồng bào khẳng khái: “Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước!”. Giờ đây, chủ quyền quốc gia đang là vấn đề thử thách nhất. Tôi đề nghị những vấn đề như thế, dù nhạy cảm cũng phải đưa ra QH bàn.

ĐBQH DƯƠNG TRUNG QUỐC (Đồng Nai)