Phạm nhân chết trong tù có thể giao thân nhân mai táng

Về thi thể phạm nhân chết trong tù, lâu nay vì lo ngại an ninh, trật tự nên Pháp lệnh 1993 không quy định cụ thể và mặc nhiên để trại giam chủ động chôn cất. Cục trưởng Cục Quản lý trại giam Phạm Đức Chấn cho biết nhiều gia đình muốn nhận xác người thân về mai táng, song các trại một phần do luật không quy định, phần sợ phức tạp nên từ chối.

Các đại biểu cơ bản tán thành với đề nghị của Bộ Công an. Theo đó, việc an táng thi hài phạm nhân chết trong tù không nhất thiết chỉ là chôn mà có thể theo nguyện vọng của gia đình họ cho hỏa táng. Trường hợp thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người chết có đơn đề nghị được nhận thi thể, hài cốt để tự an táng thì “tùy từng trường hợp cụ thể” mà giám thị trại giam có thể xem xét, quyết định.

Còn chuyện xử lý xác tử tội, có cho thân nhân lấy về tự lo chôn cất không thì có thể phải đợi tới khi sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ủy ban Tư pháp cũng đã thẩm tra tờ trình của TAND tối cao về việc tăng thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho hơn 200 tòa án cấp huyện trong năm 2007. Đây là đợt điều chỉnh thứ ba nhằm thực hiện hai bộ luật Tố tụng hình sự, Tố tụng dân sự.

Về cơ bản, Ủy ban Tư pháp tán thành danh sách này. Song trước hy vọng của liên ngành tố tụng trung ương về việc hoàn tất thẩm quyền mới cho hơn 190 tòa án còn lại trong quý III-2008, tức trước lộ trình Quốc hội giao một năm, nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng. Bởi số đơn vị tố tụng sơ thẩm này (gồm cả tòa án, kiểm sát, cơ quan điều tra) đều thuộc vùng khó khăn. Nhiều đơn vị còn không có trụ sở, thiếu phòng xét xử; nhân lực cho các chức danh tố tụng thiếu và yếu. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ dù có làm nhanh cũng khó hoàn tất sớm. Vì vậy, Ủy ban cho rằng TAND tối cao cần báo cáo chi tiết hơn về tình hình những đơn vị còn lại này, đồng thời báo cáo hiệu quả hoạt động của những cơ quan tố tụng cấp huyện đã được giao thẩm quyền mới ở hai đợt đầu.

Hôm nay, Ủy ban Tư pháp tiếp tục thẩm tra dự thảo nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh do Chính phủ chủ trì xây dựng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong thời gian tới.