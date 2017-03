Phấn đấu tăng trưởng GDP không dưới 6%

Tại cuộc họp báo Chính phủ tối qua (1-11), Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Thủ tướng đã nhận định năm 2009 sẽ khó khăn hơn, trong đó xuất khẩu vốn chiếm 60% GDP tới đây sẽ sụt giảm. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ rất khó khăn.

Với dự báo đó, Chính phủ thống nhất năm quan điểm chung về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm tới với thứ tự ưu tiên như sau: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động ngăn ngừa suy giảm; duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; và giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

Chính phủ dự kiến báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7% như đã trình đầu kỳ họp Quốc hội xuống theo hai phương án “6%-6,5%” hoặc “khoảng 6,5%”. Thủ tướng nhấn mạnh, phải phấn đấu để tăng trưởng kinh tế không dưới 6%. Nếu đạt được mục tiêu đó thì tính bình quân năm năm tăng trưởng sẽ đạt 7,5% - mức mà nghị quyết Đảng đặt ra.

Một số chỉ tiêu quan trọng sẽ phải điều chỉnh như xuất khẩu chỉ có thể tăng 10%-12% (giảm mạnh so với mức tăng 39% năm nay). Tuy nhiên, một số chỉ tiêu xã hội phải cố giữ như tạo thêm 1,7 triệu việc làm mới - mức đã báo cáo Quốc hội...

Chính phủ dự kiến phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó kiên định cơ chế giá thị trường, nhất là với điện, than, mở rộng thị trường xuất khẩu, kích cầu thị trường trong nước, đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng cho nông thôn, miền núi, tăng sức mua của nông dân. Hỗ trợ để cuộc sống các hộ nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu ít nhất giữ được như năm nay.

Được biết, diễn biến kinh tế trong nước hai tháng qua cho thấy nhiều dấu hiệu suy giảm. Lạm phát tháng 9 chỉ tăng 0,18% so với tháng trước, đến tháng 10 thì giảm âm 0,19%. Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh, một phần do giá thế giới xuống, phần khác do sức mua thị trường nhập khẩu yếu. Du lịch cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của khó khăn bên ngoài với tỷ lệ sử dụng phòng các khách sạn chỉ còn 50%.