Pháp luật bất vị thân

Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu”. Tuy nhiên, thực hiện được điều ấy không dễ chút nào, vì thao túng quyền lực vốn là căn bệnh trầm kha rất khó sửa.

Chẳng thế mà vất vả lắm thì ngày 22-2 vừa rồi Công an huyện Thủ Thừa, Long An mới hoàn tất hồ sơ vụ án “cậu ấm” Bùi Đức Hậu, con của phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nhà, về hành vi đánh cảnh sát để chuyển sang VKS huyện đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Việc này khiến dư luận nhớ lại câu chuyện “kiếm không được gọi là kiếm” của một “cậu ấm” tại sân bay Đà Nẵng dạo nào, cũng vất vả không kém. Thế rồi không chỉ là các “cậu ấm” trẻ người non dạ, một vị thiếu tá công an ngang nhiên chửi bới tổ tuần tra CSGT TP Mỹ Tho, chưa hả giận ngài thiếu tá phóng xe bạt mạng vào đường ngược chiều đến trụ sở công an phường tiếp tục thóa mạ và thách thức CSGT, hơn mười ngày sau ngài thiếu tá lại dùng dùi cui đánh một thiếu niên 14 tuổi làm em bị thương ở gáy và đùi. Ấy thế mà vị thiếu tá nọ cũng chỉ bị đề nghị xem xét hạ bậc lương hoặc cho nghỉ hưu sớm hoặc buộc thôi việc! “Thoáng” đến vậy thì pháp luật e phải chào thua!

Trong khi đó, dư luận chưa quên chuyện công an xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau phạt một công dân 100.000 đồng vì một câu văng tục! Công dân này đi qua con đường thuộc khu đô thị mới thấy đường sình lầy nên bực mình chửi đổng. Thế rồi sáng hôm sau ông bị “mời” lên trụ sở công an xã để viết bản kiểm điểm, rồi sau đó phải nhận quyết định phạt tiền vì “có lời nói thô bạo, có cử chỉ khiêu khích, xúc phạm danh dự của người khác”. Các nhà chức trách giải thích: “Đường chưa hoàn thành, chửi như vậy là chửi con người, mà không ai khác là “nhà đầu tư””!

Tưởng chuyện thật như đùa ấy là hy hữu ở Cà Mau, nào ngờ vừa rồi ở Hưng Yên, một công dân cùng em gái đã bị TAND huyện Khoái Châu xử 15 tháng tù giam do đã có câu chửi tục một thiếu tá công an vì mâu thuẫn trong vụ tranh chấp đất đai. Hiện TAND tỉnh Hưng yên đang xử phúc thẩm... (Báo Đại Đoàn Kết ngày 29-2-2008).

Với những sự việc trên đặt cạnh nhau, Hàn Phi có sống lại chắc phải ngậm ngùi: hai ngàn năm, bao nhiêu vật đổi sao dời, lẽ nào pháp luật vẫn trở thành công cụ bênh che kẻ có quyền sao?