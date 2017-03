Pháp luật nghiêm cấm việc in tiền đồ chơi

Theo Cục Phát hành kho quỹ, dù các sản phẩm này (tiền đồ chơi) không phải là tiền giả nhưng các tổ chức, cá nhân tự ý sao chụp đồng tiền Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Quyết định 130/2003/QĐ-TTg năm 2003 của Thủ tướng về bảo vệ tiền Việt Nam, nghiêm cấm sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN.

Trước đó, Ban chỉ đạo 127TW đã đề nghị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) vào cuộc xử lý việc in tiền đồ chơi. Tổng cục An ninh cần nghiên cứu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại đến giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong đó có loại tiền đồ chơi.