Phát hiện 12 vụ tham nhũng trong quý III

Cụ thể qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sáu vụ với 12 người có hành vi liên quan đến tham nhũng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 1,4 tỉ đồng, trong đó đã thu hồi 1.319 triệu đồng. Đồng thời, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện thêm bốn vụ với tám người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Bên cạnh đó, qua tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện thêm hai vụ với hai đối tượng cũng có hành vi tương tự. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 182 vụ với 577 bị can phạm tội về tham nhũng; đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 60 vụ với 229 bị can và hiện đang điều tra 117 vụ với 329 bị can.

Thanh tra Chính phủ cho biết toàn ngành đã triển khai hơn 2.100 cuộc thanh tra hành chính và hơn 47.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 150.000 tổ chức, cá nhân… Các cơ quan đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.535 tỉ đồng…

T.HẰNG