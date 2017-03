Phát hiện gần 7.000 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

Tỉ lệ vi phạm về ban hành văn bản trái luật do các địa phương tự kiểm tra phát hiện trong năm năm qua là khá lớn. Tại tỉnh Cao Bằng có một nửa trong số 124 văn bản kiểm tra có sai phạm. Nghệ An là 660 trong 1.000 văn bản được “sờ” tới. Trong hơn 35.800 văn bản tiếp nhận do các đơn vị ban hành, Bộ Tư pháp đã phát hiện hơn 4.300 văn bản sai luật. Ngày 22-9, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp) Lê Hồng Sơn đã ký văn bản gửi bảy bộ và 13 tỉnh, TP để “đôn đốc thực hiện thông báo văn bản có dấu hiệu trái pháp luật”. Những bộ và tỉnh, TP bị “nhắc nhở” do “chưa nghiêm túc tổ chức tự kiểm tra, xử lý và gửi thông báo kết quả xử lý theo đúng thời hạn cho Cục Kiểm tra văn bản”. Các bộ, tỉnh thành gồm: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Giang, Kon Tum, Quảng Nam, Đăk Nông, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Đồng Nai.