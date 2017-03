Phát hiện tham nhũng: Yếu khâu thanh, kiểm tra

Từ ngày 1-12-2007 đến 31-8-2010, cơ quan điều tra hai cấp thụ lý 89 vụ, trong đó khởi tố 69 vụ với 126 bị can (chiếm 0,24% trên tổng số hơn 28.800 vụ án khởi tố). Trong số này, tội tham ô tài sản mới khởi tố 41 vụ, 77 bị can. Tổng số án tham nhũng VKS hai cấp thụ lý kết thúc điều tra là 68 vụ với 141 bị can.

(Trích báo cáo của VKSND TP.HCM)

Tham nhũng mà xảy ra thì không những nhà nước bị thiệt hại tài sản mà còn mất lòng tin trong nhân dân và cả trong mắt quốc tế. Phải ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết với nạn tham nhũng. Cán bộ, từ người giữ vai trò trọng trách chủ chốt đến các vị trí khác nhau đều phải giữ mình. Nếu chúng ta mất cảnh giác, không rèn luyện bản lĩnh thì dễ sa vào bẫy của nạn tham nhũng.

Chủ tịch UBND TP LÊ HOÀNG QUÂN,

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP