Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh, sĩ quan vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm với nghi thức trọng thể của quân đội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo với Tổng Bí thư về công tác chuẩn bị ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tổ quốc trong dịp Tết và việc chăm lo Tết cho bộ đội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và Đảng ủy Quân sự trung ương gửi tới các vị lãnh đạo chỉ huy của Bộ Quốc phòng, của các cơ quan trực thuộc Bộ, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường, các viện, các trung tâm nghiên cứu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chào thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đặc biệt, Tổng Bí thư chuyển những tình cảm nồng ấm, tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân tới các cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển, đảo và biên cương thiêng liêng của tổ quốc, giữ vững hoà bình cho đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Khẳng định những đóng góp quan trọng của quân đội vào thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong năm 2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: nhiệm vụ của năm 2010 là rất nặng nề. Điều kiện tiên quyết là phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phải ngăn ngừa và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định cho đất nước phát triển. Điều đó đặt ra cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh yêu cầu mới rất cao và theo đó, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhất là của lực lượng vũ trang nhân dân rất lớn. Quân đội ta phải phấn đấu thực hiện với kết quả cao nhất Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Củng cố khối đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng căn cứ cách mạng; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước cả ở trung ương và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xử lý đúng đắn và có hiệu quả các tình huống phức tạp theo đúng nguyên tắc, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đường lối của Đảng, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn cho đất nước, nhất là trong các dịp có các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng yêu cầu Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội và lực lượng vũ trang nói chung, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; luôn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quân lần thứ 9 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Theo VOV News