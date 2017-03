Phát huy vai trò hòa bình và hợp tác của ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác ASEAN đang đi vào chiều sâu và thực chất. Đồng thời, ASEAN cũng đã và đang ngày càng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác.

ASEAN ngày nay đã thực sự là một nhân tố quan trọng và không thể thiếu đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á; là động lực thúc đẩy mạnh mẽ đối thoại, hợp tác ở khu vực Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Thủ tướng cũng nhận định bên cạnh những bước phát triển to lớn vẫn còn những khó khăn và thách thức đang đặt ra cho ASEAN. Do đó, trong thời gian tới, ASEAN cần phải tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trên các định hướng ưu tiên chính. Đó là tập trung hoàn thành hiệu quả và đúng tiến độ các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch triển khai lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN từ nay đến năm 2015. Tiếp tục phát huy vai trò chủ động của ASEAN trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ Luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiến chương ASEAN…

Thủ tướng khẳng định hợp tác ASEAN luôn là một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

TVX