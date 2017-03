Phát huy vai trò nòng cốt của công an nhân dân

(PL)- Chiều 17-12, phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh lực lượng công an cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đề cập tới nhiệm vụ của công tác công an năm 2013, Thủ tướng nêu rõ là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên mọi địa bàn, lĩnh vực; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây rối, gây chiến tranh thông tin, tâm lý, bạo loạn chống phá của các thế lực thù địch… Cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi ngược với lợi ích của đất nước và nhân dân. TRỌNG PHÚ