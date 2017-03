Phát triển Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn vững mạnh

Quyết định nêu rõ phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở sử dụng tối ưu nguồn lực sẵn có, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hóa chất và công nghiệp vật liệu xây dựng.

Về bể than đồng bằng sông Hồng, kế hoạch năm năm 2011-2015, tập đoàn sẽ thăm dò xong một phần tài nguyên và trữ lượng than ở các khu vực có điều kiện địa chất - mỏ tương đối thuận lợi để triển khai một số dự án khai thác thử nghiệm. Đối với bể than Đông Bắc, đầu tư cải tạo và nâng công suất 61 dự án mỏ hiện có; đầu tư xây dựng mới 28 dự án mỏ có công suất 2 triệu tấn/năm.

