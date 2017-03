Phép thử tính bền vững

Báo chí đã nói nhiều đến những con số đau lòng: chưa tính đến người, chỉ gia súc thì đã có hơn 52 ngàn con trâu, bò chết, trong đó 34.700 con ở vùng núi Đông Bắc. Tính đến ngày 18-2 đã hơn 146.000 ha lúa và 9.500 ha mạ bị hại vì rét kéo dài. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, ấy thế mà nhìn trên màn ảnh tivi, “cơ nghiệp” ấy buộc phải xẻ thịt đem bán rao! Thương nhất là trẻ con! Rét cắt da, cắt thịt mà các em vẫn chân đất theo mẹ đi rừng, vẫn chỉ có tấm áo che thân và vẫn cởi truồng.

Đã có cuộc vận động gửi áo ấm, gửi vật phẩm cứu giúp đồng bào vùng bị thiên tai. Đã có những cố gắng kịp thời của nhiều cấp chính quyền với nhiều giải pháp tích cực cứu trợ đồng bào và chỉ đạo khắc phục hậu quả, đảm bảo sản xuất. Một triệu đồng trợ cấp cho một con trâu, bò bị chết và nhiều việc khác nữa nói lên rõ sự cố gắng cứu trợ đó. Song thực lực kinh tế của ta chắc chưa đủ để thỏa mãn cho những cứu trợ triền miên vì thiên tai không chỉ xảy ra một đôi lần mà là sự thách đố thường trực. Người nghèo, chủ yếu là người nghèo nông thôn và miền núi, nơi cuộc vận động xóa đói giảm nghèo đang được đẩy tới quyết liệt là đối tượng gánh chịu thảm họa. Những thành tựu của công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước ta đang là một điểm son được thế giới công nhận thì quả là đang quá mong manh. Chỉ “một đòn trời giáng” với vụ rét kéo dài vừa rồi, hàng loạt gia đình vừa thoát nghèo đã lại lao đao.

Đúng là đợt rét kéo dài hơn 30 ngày là kỷ lục trong 50 năm qua (thời gian mà chúng ta có số liệu ghi lại). Tuy nhiên, nếu nói về nhiệt độ thì chưa vượt ngưỡng thấp nhất trong lịch sử. Chẳng hạn năm 1955, nhiệt độ Hà Nội xuống đến 2,70 độ C; năm 1975, Sapa là -3,20 độ C, Hoàng Liên Sơn là 5,70 độ C; năm 1982, ở Bắc Hà là -3,50 độ C. Điều này cho thấy dân cũng như nhà nước đều đã có sự trải nghiệm về tính bạo liệt của thời tiết đã từng xảy ra ở một vùng lãnh thổ rộng lớn với phần lớn người gánh chịu thảm cảnh do thiên tai gây ra là người nghèo và rất nghèo. Điều đáng rung chuông báo động là đợt rét này chính là phép thử để làm hiện rõ tính bền vững của thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trong suốt thời gian qua. Giải pháp cứu trợ của nhà nước, hoạt động từ thiện của xã hội là quý báu và cần thiết, song không thể thay thế cho chính sách an sinh xã hội là kết quả của thực lực kinh tế và sự tiến bộ xã hội mà tính bền vững của sự phát triển đem lại.

Phép thử vừa rồi của “ông trời” đã phần nào đo được tình người, song điều quan trọng hơn nữa là đo được hiệu quả và trình độ phát triển của đất nước. Từ phép thử đó mà đòi hỏi sự tỉnh táo, nghiêm cẩn và dũng cảm rà soát lại đường đi nước bước của ta trong sự nghiệp phát triển và hội nhập, đặc biệt là cách thức đẩy tới công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa. Phép thử đó gọi dậy một bản lĩnh dám nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với những câu hỏi nóng bỏng của cuộc sống để tìm ra giải pháp đúng.