Phó công an phường bị “trảm” tại hội nghị trực tuyến

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã yêu cầu điều chuyển một phó trưởng công an phường vì mắc lỗi nghiệp vụ trong vụ trụ ATM bị kẻ gian cạy phá sáng 10-1. Theo đó, ông Đinh Bá Pha, Phó Trưởng Công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình), bị yêu cầu điều chuyển sang Đội Thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Công an quận Ba Đình).

Theo báo cáo của PC45 Hà Nội tại hội nghị trực tuyến, khi phát hiện trụ ATM của Maritime Bank bị kẻ gian cạy phá, một người dân đã báo tin nhưng công an phường đã không báo cáo vụ việc, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Giải trình về việc này, ông Pha (người trực hôm đó) cho biết do trời tối và công an phường đi tìm nhưng không thấy trụ ATM bị phá nên yêu cầu người dân báo tin ngồi lại phường viết báo cáo sự việc. Trước giải trình không thuyết phục của ông Pha, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói: “Với thâm niên làm điều tra hình sự từ năm 1998 mà để lỗi nghiệp vụ cơ bản như thế này thì không xứng đáng làm phó công an phường”. Đồng thời, yêu cầu Công an quận Ba Đình điều chuyển công tác ông Pha ngay trong tuần này.

TRỌNG PHÚ