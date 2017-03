Phó GĐ Công an Hải Phòng bị kỷ luật là em rể Dương Chí Dũng

Ngày 18-1, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tổ chức công bố trước tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo chủ chốt Công an TP Hải Phòng Quyết định số 949-QĐ/TU, ngày 18-1-2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, về việc thi hành kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, với hình thức kỷ luật khai trừ Đảng.

Đại tá Kiên là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Phòng An ninh (PA88) thuộc Đảng bộ Công an TP Hải Phòng.

Trước đó, ngày 7-11-2012, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng có Quyết định số 117/QĐ-UBKTTU kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đại tá Nguyễn Bình Kiên.

Kết quả kiểm tra đã làm rõ: Trong thời gian làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và đầu tư (Bộ Công an), đại tá Kiên vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an; xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an; vi phạm tư cách đảng viên; vi phạm 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm.

Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, đại tá Nguyễn Bình Kiên không nghiêm túc nhận thấy những sai phạm của mình, không nghiêm túc kiểm điểm. Vì vậy, đoàn kiểm tra đánh giá vi phạm của ông Kiên là rất nghiêm trọng.

Ngày 15-1, Ban Thường vụ Thành uỷ họp nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra và thống nhất ra quyết định thi hành kỉ luật đại tá Nguyễn Bình Kiên với hình thức khai trừ Đảng.

Đại tá Nguyễn Bình Kiên làm việc và cống hiến suốt thời gian dài tại Công an TP Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (Bộ Công an), ông Kiên là Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hải Phòng.

Ông Kiên là em rể nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng.