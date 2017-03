Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an TP.HCM

Cụ thể Công an TP.HCM đã ra quân, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đánh mạnh, đánh đúng, tấn công liên tục các loại tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng. Qua đó đã làm giảm hơn 11% số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề; cướp tài sản giảm gần 43% số vụ; cướp giật tài sản giảm gần 15% số vụ; tỉ lệ điều tra khám phá đạt hơn 75%, làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP, bước đầu tạo niềm tin của nhân dân.

TX