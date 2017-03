Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Ai bảo thủy điện xả lũ làm chết dân?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng: Đừng đổ thừa tại biến đổi khí hậu! Bão số 9 và thủy điện A Vương vừa rồi, bên thủy điện không hề thông báo với chính quyền địa phương việc họ xả lũ. Tôi là phó chủ tịch, trưởng Ban phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định mà có ai nói với tôi một tiếng nào đâu. Thành ra mới có người bức xúc nói anh xả thì cứ xả, dân chết thì cứ chết. Ông thứ trưởng Bộ Công thương trả lời xả lũ là hợp lý, đúng quy trình, bất khả kháng. Trả lời kiểu đó là không được. Anh phải phối hợp với chính quyền địa phương, trước khi xả phải thông báo đầy đủ, dự báo khu vực bị ảnh hưởng để họ kịp thời tổ chức sơ tán, đảm bảo an toàn cho dân. Được như thế thì làm gì đến mức cả trăm người chết như vừa rồi! Đây là điều cần rút kinh nghiệm, không thể cứ mạnh ai nấy làm. Đảm bảo an toàn cho nhà máy thì cũng phải đảm bảo an toàn cho dân. Tốn gì khi thông báo cho địa phương? Điều tối thiểu ấy mà không làm được thì vô trách nhiệm. Tôi đề nghị bộ trưởng Bộ Công thương giải thích rõ vấn đề này. Đừng có đổ hết lỗi cho biến đổi khí hậu. Dân nhắn nhủ tôi ra hỏi ông bộ trưởng rằng không có biến đổi gì mà mưa ít lại lũ nhiều như vậy, mưa nhiều thì lũ mới nhiều chứ. Chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Yên Bá Thanh Kia: Ngoài thiên tai, rõ ràng có xả lũ Đây là lần đầu tiên TP Tuy Hòa bị ngập lụt và thiệt hại nặng đến vậy. Ngoài nguyên nhân do thiên tai thì rõ ràng việc các nhà máy thủy điện trên sông Ba Hạ xả lũ đã khiến cho tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Khi lập dự án xây dựng, người ta bảo rằng thủy điện ra đời sẽ giúp điều hòa nước tốt hơn, người dân không lo bị ngập. Thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Người dân rất bức xúc, kêu ca rằng vì kinh doanh mà các nhà máy thủy điện đã bỏ rơi họ, khiến họ mất ăn, mất ngủ bởi nỗi lo ngập lụt. Nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ Công thương, sau đó mới đến các nhà máy. Lẽ ra Bộ phải xây dựng quy chế quản lý chung hoạt động của các nhà máy thủy điện. Đồng thời, không thể để xảy ra tình trạng xả nước bừa bãi, xả nước chồng chất giữa các nhà máy trên cùng một dòng sông. Bởi xả như thế các nhà máy thoát khỏi nguy hiểm nhưng nhân dân thì phải lãnh đủ hậu quả. Chúng tôi đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, ban hành các quy định về việc xả lũ khi xảy ra những diễn biến bất thường của thời tiết. Đoàn đại biểu QH tỉnh Phú Yên cũng sẽ xem xét để chất vấn bộ trưởng Bộ Công thương về việc này. LÊ KIÊN - THÀNH VĂN ghi