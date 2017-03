Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Được vay ưu đãi thì phải tranh thủ

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển: An ninh tiền tệ phải đặt lên hàng đầu Quốc hội chưa bao giờ đặt ra một chỉ số về mức an toàn nợ nước ngoài. Tỉ lệ khống chế 50% GDP là do Chính phủ và các tổ chức tài chính tự đề ra thôi, không phải là chỉ tiêu pháp lệnh. Tuy nhiên, theo Luật Quản lý nợ công thì Quốc hội quyết định mức nợ công cho phép. Mà nợ công thì bao gồm cả nợ của Chính phủ và nợ quốc gia. Quan trọng bây giờ là phải có kế hoạch và dự báo về khả năng vay nợ, trả nợ, trong đó quan trọng là khả năng trả nợ. Vay cho mục đích gì, hiệu quả ra sao mới là quyết định chứ con số khống chế an toàn này kia cũng chỉ mang tính tương đối. EU từng đưa ra chỉ tiêu bội chi ngân sách trong khối là 3% và nợ chính phủ không quá 60% GDP. Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra mới thấy nhiều nước EU đã tự phá vỡ chỉ tiêu đó. EU đặt ra tỉ lệ vậy nhưng Nhật, Mỹ lại vay kiểu khác. Mỗi nền kinh tế có thể tự lựa chọn cho mình một dư nợ chính phủ và dư nợ quốc gia ở mức an toàn nhất, có tầm nhìn trung - dài hạn. Mức vay nợ chính phủ dưới 50% GDP của ta như hiện nay thì an toàn, đảm bảo trả nợ. Nhưng có nới rộng với trung hạn không thì phải cẩn trọng. Quốc hội chắc chắn phải bàn việc đó. Không thể vì mong muốn triển khai mấy dự án siêu lớn kia mà chấp nhận đẩy mức vay nợ tới không an toàn. An ninh tài chính quốc gia luôn phải hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Chính phủ sẽ chỉ đạo hạ mức bội chi Đến nay chúng ta đã trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn. Không có khoản nợ nào mà chúng ta không trả được. Năm 2010 và những năm tới, Việt Nam hướng đến giảm nợ và hạ dần mức bội chi. Trong năm 2009, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách có tăng nhưng không nhiều, đã đáp ứng đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội. Ở nước ta, bội chi chỉ dành cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bội chi không được thực hiện bằng hình thức phát hành tiền mà chỉ dùng nguồn tiền vay trong và ngoài nước. Năm 2009, khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn sự suy giảm kinh tế, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về tài chính và tiền tệ. Điểm nhấn của các giải pháp đó là Quốc hội đã cho tăng bội chi ngân sách không quá 7%. Về các khoản nợ lãi suất thương mại với thời gian ngắn hạn (lãi suất khoảng 13,5%), trong đó có các khoản nợ Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp đầu tư dự án có hoàn vốn là trên 11% tổng số dư nợ. Các khoản nợ này đã được trả, không còn khoản nợ xấu nào. Chính phủ sẽ chỉ đạo hạ mức bội chi ngân sách xuống và phấn đấu giảm dần vào các năm sau. Theo đó, phấn đấu trong năm 2010 giảm bội chi ngân sách xuống 6,2% và giảm dần xuống dưới 5%. (Theo VOV) Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền: Tiêu cực trong giáo dục vẫn còn nhiều Ngày 28-5, cũng như các lần đối thoại trước, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với bộ chuyên ngành là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để đối thoại với các quốc gia, tổ chức quốc tế có tài trợ cho Việt Nam. Trao đổi với báo chí, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết: Lần trước ta đã đối thoại về chống tham nhũng trên lĩnh vực y tế nên lần này sẽ phải báo cáo về kết quả đấu tranh trong lĩnh vực y tế thế nào. Tiếp theo sẽ đi sâu vào lĩnh vực giáo dục với báo cáo của bộ này và các cơ quan chức năng khác. Chuẩn bị cho cuộc đối thoại này, Thanh tra Chính phủ đã có một cuộc khảo sát về tham nhũng trong giáo dục, tập trung vào ba vấn đề mà người dân quan tâm: dạy thêm và học thêm; gian lận thi cử và thu phí. . Kết quả khảo sát phản ánh thế nào về tham nhũng trong ngành giáo dục, thưa ông? + Nói chung, tiêu cực trong giáo dục thì vẫn có nhiều. Nhưng những năm qua, Bộ GD&ĐT đã đề ra rất nhiều chương trình chống tiêu cực, đặc biệt là chương trình “Ba không” và cho kết quả bước đầu. Nhưng đánh giá đúng mức thực trạng thế nào thì còn phải chờ qua đối thoại này, xác định mức độ quan tâm của xã hội tới đâu. . Đúng là ngành giáo dục có “ba không” nhưng vẫn có những nhận xét là phong trào này vẫn hình thức. Ý kiến ông thế nào? + Tôi chưa đánh giá được. Nhưng báo cáo của Bộ nói là tích cực, tức là giảm rất nhiều tiêu cực trong thi cử, chạy lớp, chạy trường. . Xin cảm ơn ông. NGHĨA NHÂN ghi