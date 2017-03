Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Cấp trên can thiệp kết luận thanh tra, báo tôi ngay!”

Ngày 4-1, tại hội nghị tổng kết ngành thanh tra toàn quốc, khi nghe một số địa phương “kêu khó” trong thực thi công vụ do bị can thiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Yêu cầu các đồng chí xử lý nghiêm các vi phạm. Không để cấp trên can thiệp vào kết luận thanh tra để gỡ tội cho cấp dưới. Lãnh đạo nào can thiệp như vậy, các đồng chí báo cho tôi biết ngay!”.

Góp ý nâng cao hiệu quả thanh tra, ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cho rằng khi giải quyết vụ việc phải nhất quán, kiên quyết thì kết luận thanh tra mới đủ sức răn đe. Ông nêu ví dụ: Có dự án UBND tỉnh đã quyết định thu hồi đất từ năm 2011 và chấm dứt đầu tư vào năm 2012 vì từ năm 2006 đến nay doanh nghiệp chỉ xây một cái xưởng không có nóc, không có thiết bị. Vừa rồi, Thanh tra Chính phủ lại chuyển về một cái đơn của công ty. Quan điểm của Nghị quyết Trung ương 6 là những dự án vi phạm về đất đai là thu hồi không đền bù nhưng Thanh tra Chính phủ lại quan tâm đến ổn định đời sống, hoạt động của doanh nghiệp nên tỉnh không thể giải quyết được. Tỉnh quyết định thu hồi, nếu không đúng thì yêu cầu hủy bỏ quyết định của tỉnh, còn nếu tỉnh đúng thì phải đồng tâm quyết định. “Nếu đất này để bà con trồng khoai, trồng lúa thì bà con có lúa, có khoai ăn, còn doanh nghiệp để không mà lại hưởng cơ chế ưu đãi là không được” - ông Dũng bày tỏ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhìn nhận thực tế hiện có một số cuộc thanh tra kéo dài gây dư luận không tốt, số tiền thu hồi còn thấp, kết luận chưa đủ răn đe, một số vụ chưa làm kiên quyết, còn dễ dãi, châm chước. Đặc biệt, tỉ lệ thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi tiền-tài sản về cho Nhà nước chưa cao, chỉ khoảng 35%. Do vậy, mục tiêu năm 2013 của toàn ngành phải phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi 60%-70%. Còn giải quyết khiếu nại cũng phải có điểm dừng. Khi đã giải quyết thấu tình đạt lý rồi, ra thông báo chấm dứt thụ lý khiếu nại thì phải công khai trên mạng truyền thông để kết thúc vụ việc. Không có chuyện lại tiếp nhận rồi chuyển đơn lên xuống nữa. Nếu công dân thấy chưa thỏa đáng thì có thể chuyển sang tòa khởi kiện hành chính. Riêng 528 vụ khiếu nại tố cáo phức tạp còn tồn đọng, ông cho biết sẽ giải quyết dứt điểm trong quý I-2013.

Dịp này Thanh tra Chính phủ đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2012 cho 14 tập thể: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra tỉnh BếnTre, Thanh tra TP Hà Nội… và tặng bằng khen cho sáu tập thể: Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Hải Phòng, An Giang…

BÌNH MINH