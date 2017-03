Phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp với nhau để tham mưu với BCH Trung ương, Bộ Chính trị trong hoạch định chính sách, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo an ninh, trật tự.

Cứ sáu tháng, hai cơ quan sẽ trao đổi thông tin kinh tế-xã hội và an ninh trật tự, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật... Đồng thời phối hợp nghiên cứu, thẩm định các đề án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức thuộc Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương có trách nhiệm thông báo với Bộ Công an danh mục tài liệu tối mật, tuyệt mật để phối hợp xây dựng văn bản.

TRÀ PHƯƠNG