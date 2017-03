Phòng, chống tham nhũng: Đưa giấy bác sĩ để tránh xử lý!

Tám vụ tham nhũng bị khởi tố Sáu tháng đầu năm nay, Công an TP đã khởi tố điều tra tám vụ án tham nhũng với 23 bị can. Tám vụ này gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng. Ban chỉ đạo TP về PCTN đã đề xuất chủ tịch UBND TP làm rõ hoạt động của hai đơn vị là Quỹ Đầu tư phát triển nhà ở TP và Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Ban chỉ đạo cũng đề xuất chuyển cơ quan điều tra làm rõ các vụ việc: Chi hoa hồng tại Tổng Công ty Công nghiệp in, bao bì Liksin; mua bán gạo tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Công ty Bông Bạch Tuyết; Công ty Thiết bị giáo dục 2; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng công nghiệp Inexim; Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18. Ngoài ra, một số cán bộ thanh tra TP bị đề nghị chuyển đổi vị trí công tác do dư luận phản ánh nhiều sai phạm có liên quan đến tham nhũng.