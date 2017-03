Phòng chống tham nhũng: Đừng chủ quan với tham nhũng vặt

Dự án “Phòng chống tham nhũng (PCTN) - Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng năng lực PCTN cho các tổ chức xã hội và cộng đồng nông thôn” vừa hoàn thành giai đoạn một và được đưa ra thảo luận tại TP.HCM hôm qua (22-12). Đây là dự án của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ) nghiên cứu xoay quanh thực trạng PCTN ở nông thôn Việt Nam sau hai năm thi hành Luật PCTN.

Dân chưa nhận diện 12 hành vi tham nhũng

Khảo sát cho thấy văn bản về PCTN đã được triển khai đồng loạt và rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân. Có 97,09% ý kiến trả lời đã xác nhận các văn bản PCTN được tuyên truyền ở địa phương mình. Hầu hết cán bộ đứng đầu các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) và người dân khi được hỏi đều biết có Luật PCTN. Tuy nhiên, họ lại không nắm được các quy định trong luật.

Ông Phan Bá (Vụ 8, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, cơ quan đại diện phía nam) nói: Tôi đi dạy ở nhiều nơi, hỏi nhiều người là cán bộ hiểu như thế nào về tham những thì họ còn mù mờ lắm. Cán bộ còn thế thì người dân lại càng mù mờ hơn nữa. PCTN là phòng ngừa, phát hiện và xử lý. Nếu không nhận diện được 12 hành vi tham nhũng thì làm sao mà phòng ngừa, không biết thì làm sao mà phát hiện và xử lý? “Cơ chế về PCTN của ta không thiếu, thậm chí nhiều hơn các quốc gia khác. Vấn đề là làm sao cho cơ chế đó đi vào cuộc sống” - ông Bá nói.

Tham nhũng vặt rất nhiều màu

Dẫn kết quả khảo sát, ông Bá cho biết ở nông thôn chủ yếu là tham nhũng vặt nhưng lại đa dạng và nhiều màu sắc. Những kiểu tham nhũng “chấm mút chút chút” này rất khó một lúc mà triệt tiêu được ngay bởi ai cũng nghĩ chuyện nhỏ xíu, chẳng đáng làm to chuyện. Chính vì vậy, ngay cả lãnh đạo các cấp cũng thường chủ quan đối với dạng tham nhũng vặt này. Do đó, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan càng phải đề cao hơn. “Tức là phải chú trọng tới việc phòng ngừa trước. Chúng ta cứ đòi hỏi phải có một cơ chế thực thi PCTN nhưng chúng ta có luật rồi mà không thực hiện. Không thể so sánh việc PCTN với việc thực hiện quy định về cấm đốt pháo hay đội mũ bảo hiểm” - ông Bá nhấn mạnh.

Đoàn thể còn “ngại” chính quyền

Vai trò PCTN của các đoàn thể, tổ chức xã hội dân sự còn rất mờ nhạt. Ngay với một tổ chức được dân tín nhiệm là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, người dân cũng đánh giá hoạt động PCTN còn mang tính hình thức, nặng về tuyên truyền mà nguyên nhân là chưa có cơ chế đảm bảo vị thế của MTTQ trong PCTN. Thảo luận nhóm tại Hà Giang ghi nhận “chưa có cơ chế phát huy các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia giám sát các hoạt động PCTN”.

Có ý kiến cho rằng lòng tin của người dân vào các tổ chức XHDS ngày càng sụt giảm nhanh theo từng cấp từ cao đến thấp. PGS-TS Đặng Ngọc Dinh đồng tình với ý kiến này. “Ở ta, các tổ chức gắn với chính quyền nhiều hoặc do chính quyền thành lập nên nảy sinh tâm lý “ngại”” - ông Dinh phân tích.

Trong khi đó, những quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng hoặc các nhân chứng vẫn còn thiếu. Bản thân MTTQ và các tổ chức thành viên cũng không đủ quyền lực và sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ này. Thảo luận nhóm tại tỉnh Thanh Hóa có ý kiến cho rằng “những cán bộ MTTQ là những người sắp nghỉ hưu, có tâm lý sợ UBND. Vì vậy cần có quy chế dân chủ để các cán bộ MTTQ không sợ UBND”. Thảo luận nhóm ở tỉnh Long An ghi nhận “MTTQ phải là cơ quan thay mặt dân giám sát chính quyền vì người nghèo chúng tôi không làm gì nổi những người có chức có quyền và cũng chẳng có quyền hạn gì để tra hỏi họ khi nghi ngờ họ tham nhũng. MTTQ không nên bao che cho những người có chức có quyền”.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhiều người dân (gần 40%) cho rằng ở địa phương có hiện tượng đối xử không đúng với người chống tham nhũng, trong đó có cả đe dọa (12,68%), trù dập (20,47%) và trả thù (6,34%). Theo ông Dinh, con số bị trả thù có thể còn nhiều hơn số liệu thống kê. “Những con số này cho thấy người tố cáo tham nhũng đã bị đối xư khác biệt” - ông Dinh nói.