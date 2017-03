Phong điện: Đầu tư đa mục tiêu

Gọi là “năng lượng mới” vì với Việt Nam tương đối xa lạ nhưng thế giới thì “đã quen”. Hiện tại ứng dụng phong điện ở Việt Nam còn cực kỳ khiêm tốn với tổng công suất lắp đặt khoảng 9 MW, trong đó 7,5 MW đã nối với hệ thống điện quốc gia nhưng chưa có giá bán. Trong các nguyên nhân khiến phong điện èo uột có một lý do khó giải là suất đầu tư cao (so với thủy điện) dẫn tới giá thành cao (khoảng 2,2 triệu USD/MW).

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã nhìn thấy nguồn năng lượng dồi dào này ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định và Lâm Đồng, nơi có thể thiết kế công suất lên tới trên dưới 2.000 MW. Chính vì thế, bên cạnh việc ồ ạt đầu tư vào thủy điện nhằm thu lợi nhuận nhanh vẫn có một số nhà đầu tư đang âm thầm nghiên cứu, triển khai các dự án phong điện. Hiện có 21 dự án đang được nghiên cứu, chủ yếu có công suất 30 MW nhưng triển khai rất khó khăn do bị ngành công thương coi là “tự phát, thiếu quy hoạch” nên rất khó đấu nối vào mạng điện của địa phương và khu vực.

Trong đó, khó khăn nhất là xác định giá do người mua chỉ có một (EVN)!

Phong điện là nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái tạo, dễ vận hành, ít chiếm dụng đất. Đặc biệt ngoài việc tạo cảnh quan, các dự án phong điện còn có khả năng “chung sống” với nhiều dự án khác như du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng. Do đó nhiều quốc gia xem đầu tư cho phong điện như đầu tư các dự án đa mục tiêu nên dù suất đầu tư cao nhưng so với những lợi ích có được từ bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, tiết kiệm đất thì vẫn... rẻ. Vì lý do này các nhà đầu tư phong điện rất được Chính phủ ưu tiên, trong khi các nhà đầu tư thủy điện bị áp nhiều loại thuế do tàn phá môi sinh.

Do vậy, chỉ đạo sáng qua của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm rõ những cơ chế ưu đãi giúp triển khai phong điện tại Việt Nam có thể xem như bước khởi đầu. Nếu như các chính sách hỗ trợ như giá mua điện, thuế, đất đai… và đặc biệt là sự hỗ trợ theo chuẩn mực quốc tế về sản xuất năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường thì phong điện sẽ đóng vai trò đắc lực trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.

BẰNG LĨNH