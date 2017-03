Phú Yên: Phó chủ tịch xã không đủ tư cách đại biểu HĐND

Theo xác minh của Ban Pháp chế, ngày 30-5, chủ tịch UBND huyện Tuy An kết luận ông Ân đã san ủi, chiếm dụng trái phép hơn 7.600 m2 đất hồ nuôi tôm nên đã giao UBND xã An Hiệp thành lập hội đồng xét kỷ luật đối với ông này theo Luật Cán bộ công chức. Trong khi xã chưa xét kỷ luật thì ngày 17-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã An Hiệp công nhận tư cách đại biểu HĐND xã đối với ông Ân là không đúng pháp luật. Ông Ân không đủ tư cách đại biểu HĐND vì không gương mẫu chấp hành pháp luật khi giữ chức vụ phó chủ tịch xã nhiệm kỳ trước đó.

TẤN LỘC