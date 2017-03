Phú Yên vỡ đập nước

Đến sáng 3-11, toàn tỉnh vẫn mất điện do hệ thống điện bị hư hỏng nặng, việc khắc phục có thể kéo dài. Nhiều đoạn đường dây cao thế 220kV ngang qua Phú Yên bị bão đánh hư hỏng, chưa thể khắc phục. Hệ thống điện trong toàn tỉnh bị hư hỏng nặng.

Nước ngập nhiều đường của TP Tuy Hòa

Lúc 19 giờ 30 tối 2-11, đập Đá Vải ở thị xã Sông Cầu đã bị vỡ trong lúc triều cường đang dâng cao, tấn công vào các khu dân cư. Theo thống kê sơ bộ đã có 6 người chết, số người mất tích chưa thể xác định được. Đến sáng 3-11, thị xã Sông Cầu nập sâu trong nước, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Ngay trung tâm thị xã Sông Cầu, nước dâng cao vào nhiều khu dân cư, không thể đi lại. Nước ngập nặng nhất là xã Xuân Lâm, hiện các phương tiện, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận khu vực này.

Một cây cổ thụ bị bão quật gãy

Cả đường sắt và quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên gần như tê liệt. Đoạn đường sắt qua Phú Yên đã bị tắc trở lại từ 19 giờ tối 2-11 với hàng chục điểm bị sạt lở, đất vùi. Trong đó, hơn 550m đoạn đường sắt phía bắc cầu La Hai (huyện Đồng Xuân) bị treo ray với độ sâu 5-7m. Phía bắc và phía nam hầm đường sắt Chí Thạnh, đất đổ xuống lấp đường sắt sâu 1-3m. Đoạn qua thôn Phú Điềm xã An Hòa (huyện Tuy An) cũng có một đoạn đường sắt bị treo ray.

Theo ông Lương Tấn Phượng, Phó Giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh Phượng, toàn bộ lực lượng thuộc Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh đã được điều động để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, công việc này gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên cũng bị tắc tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An do nước gập sâu khoảng 1m. Trên quốc lộ 1D (đường Quy Nhơn - Sông Cầu) có rất nhiều đất đá rơi xuống nền đường, buộc các phương tiện qua lại phải lưu thông một chiều.

Hàng ngàn ôtô bị ùn tắc trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Đông Hòa (Phú Yên)

Theo Công ty Quản lý - sửa chữa đường bộ Phú Yên, toàn quốc lộ 1A qua địa phận Phú Yên tiếp tục bị đeo dọa, nhất là khu vực đèo Cả, do cây gãy ngã chiếm lòng đường, sạt lở mái taluy dương. Lực lượng cứu hộ của đơn vị này đã đưa các phương tiện cùng vật tư dự phòng túc trực tại các điểm có nguy cơ tắc đường cao.

Ông Đặng Trọng Đột, Giám đốc Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa cho biết cChuyến bay từ TP.HCM đi Tuy Hòa và ngược lại vào ngày 3-11 đã bị hủy do thời tiết xấu và có rất nhiều cát bị gió thổi lên đường băng, không bảo đảm an toàn bay.

Sáng 3-11, nhiều khu vực ở Phú Yên tiếp tục có mưa to. Mực nước các sông ở Phú Yên tiếp tục lên cao, gây ngập lụt trên diện rộng, hầu hết các tuyến giao thông trọng điểm đều bị ách tắc.

TRÚC VIỆT