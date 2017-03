QH sẽ dành một ngày thảo luận về Luật Biển

Vụ một đại biểu QH bị tố không đủ tư cách Đề nghị QH vào cuộc để làm rõ đúng sai Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, sau kỳ họp thứ nhất, mặc dù QH đã thẩm tra và ra nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu QH nhưng dư luận vẫn xôn xao về trường hợp một đại biểu ở Long An. Do đó, ông Giàu đề nghị Ủy ban TVQH cần làm rõ và cung cấp thông tin cho cử tri. Đồng tình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng TVQH nên giao cho ban công tác đại biểu đi thẩm tra lại trường hợp này. “Đây là vấn đề quan trọng nên chúng ta không thể đứng ngoài, không nên vô cảm với đại biểu đó và cũng không nên vô cảm với dư luận. Chúng ta phải làm rõ đúng sai, công bố cho nhân dân biết” - ông Ksor Phước nói. Được biết, trước đó một số tờ báo đã đăng nhiều bài viết phản ánh về tư cách đại biểu QH của bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu QH đoàn Long An.