Quá tải trẻ “heo vàng”: Lỗi của phụ huynh?

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, trẻ sinh năm 2007 tăng 5,1% so với 2006; số liệu ở Hà Nội cũng tương tự. Chính vì thế hệ thống an sinh xã hội như y tế, giáo dục ở hai TP lớn lẽ ra phải chuẩn bị để đón đầu, song không ai quan tâm.

Hệ quả là những ngày này đâu đâu cũng thấy tình trạng bệnh viện quá tải, cha mẹ chen chúc xếp hàng qua đêm xin học mầm non cho con. Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết hiện các trường mầm non công lập trên địa bàn chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu. Dự báo phải ít nhất năm năm nữa Hà Nội mới chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng qua đêm mua đơn, bởi đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015 với kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng hiện… vẫn còn trên giấy!

Như vậy, cảnh báo ba năm trước đã thành sự thật và sự tồi tệ vẫn kéo dài mà không ai chịu trách nhiệm. Khi giải trình về việc này đã có ý kiến đổ lỗi cho… các cặp vợ chồng bởi lý do họ đã cùng chọn năm 2007 sinh con (!?). Lối nói vô trách nhiệm như thế thật khó chấp nhận, bởi vì ba năm quá đủ để xây thêm trường, đào tạo thêm giáo viên mầm non…

Chẳng nói đâu xa, ngay từ khi Hà Tây rục rịch sát nhập vào Hà Nội, hàng loạt dự án bất động sản cao cấp đã được phê duyệt. Đến nay, sau hơn hai năm, các dự án này ồ ạt bung hàng, tạo nên sự ế thừa vô cùng lãng phí. Cụ thể, dự án của Indochina Plaza Hà Nội suốt bốn tháng chỉ bán được 15% số căn hộ; Keangnam ế 20% căn hộ từ năm 2008 đến nay... Nhiều công ty nghiên cứu thị trường quả quyết nhu cầu căn hộ cao cấp chỉ khoảng 5%-7%, trong khi nguồn cung đã lên tới 20% và đang tăng nhanh... Ngay số khách hàng đã mua cũng chủ yếu để bán lại, rất ít người ở.

Thực ra so sánh giữa đầu tư căn hộ với đầu tư trường học là khập khiễng, bởi lợi nhuận (kỳ vọng) quá cách biệt nhau. Song việc đó cũng đủ chứng minh một khi có trách nhiệm với dân thì khoảng thời gian ba năm đủ giải quyết những bức xúc hiện tại.

Trắng đêm không mua được tờ đơn xin nhập học cho con, có phụ huynh ngước nhìn cao ốc giăng biển bán hàng mà ao ước…

VẠN BẢO