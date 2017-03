Quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu

Đoàn do ông Say Chhum, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu. Ông Say Chhum khẳng định nhân dân Campuchia nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam mãi mãi gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hài lòng về mối quan hệ Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, khẳng Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

PX