Quản lý an toàn thực phẩm: Người đứng đầu mất ghế thì may ra…

Bàn về dự án Luật An toàn thực phẩm sáng 1-6, những vấn đề được nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội quan tâm vẫn là phân định trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, quản lý thức ăn đường phố, chế tài đối với vi phạm an toàn thực phẩm.

Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) ví von, nếu Bộ Y tế được làm “nhạc trưởng” thì ông nhạc trưởng này phải nhận thêm trách nhiệm “kéo violon và thổi kèn trompet”. “Giao Bộ Y tế ôm hết cả những việc này thì tôi cho rằng không ổn. Bộ Y tế đã chủ trì rồi nhưng phải quản lý toàn bộ những sản phẩm trên thị trường mà đáng lẽ thuộc Bộ Công thương phải quản lý, Bộ Công thương chỉ quản lý gian lận thương mại, thực phẩm giả. Như thế trùng nhiệm vụ với nhau…” - ông Thuyết lo ngại.

Theo nhiều đại biểu, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm còn quá thấp, không đủ tính răn đe. Trong ảnh: Rau nằm trên rác trên đường Phạm Hùng, quận 8, TP.HCM. Ảnh: HTD

Theo ông Thuyết, Bộ Y tế chỉ đi kiểm tra và kiểm tra đến ngành nào, địa phương nào có chuyện thì báo cáo Thủ tướng “xin bộ ấy và địa phương ấy cái ghế”. Ông Thuyết giải thích, muốn quản lý tốt thì phải gắn với trách nhiệm. Bộ, ngành nào, địa phương nào để xảy ra những vụ mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng thì người đứng đầu nơi ấy phải chịu trách nhiệm, chứ như hiện nay là “mọi chuyện vẫn vô tư”. “Trừ khi xử lý người đứng đầu thì người đứng đầu mới lo củng cố bộ máy cho mình, lo công việc của mình, đôn đốc các cấp của mình để mà làm” - ông nhấn mạnh.

Dự luật dành một mục với ba điều quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thức ăn đường phố và giao trách nhiệm quản lý cho UBND. Nhưng theo ông Thuyết, muốn quản lý thức ăn đường phố phải quản từ gốc, cụ thể là từ những người bán buôn. “Anh đã có cửa hàng, cửa hiệu thì phải có chứng minh nguồn gốc thực phẩm, không chứng minh được phải chịu phạt” - ông Thuyết nói.

Theo nhiều ĐB, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại dự thảo là quá thấp. Khoản 3 Điều 6 dự thảo quy định mức phạt tiền được căn cứ vào hành vi vi phạm và được ấn định ít nhất bằng giá trị thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ và nhiều nhất không quá bảy lần giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ… “Phạt bằng giá trị hoặc bảy lần thì mức phạt với rau, củ, quả và các sản phẩm tươi sống hằng ngày không đủ tính răn đe” - ĐB Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) nhận xét.

ĐB Ngô Đức Mạnh (Bình Phước) đề xuất phải tính tới cả biện pháp đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh an toàn thực phẩm. ĐB Thuyết cho rằng phải có những biện pháp đưa lên báo chí thông báo về vi phạm của các cơ sở, như thế tác dụng còn lớn hơn nhiều so với việc phạt tiền.

Lâu ngày thành… miễn dịch Nông dân đem mía ngâm xuống ao để cho có nhiều nước. Cây mía sau đó được đem róc vỏ, dựng ở gốc cây (mặc cho ruồi bâu) rồi ép lấy nước uống. Chiếc cốc người khách này vừa uống xong được nhúng vào một chậu nước nhỏ, lại cho người khác uống… Người nước ngoài uống nước mía đều bị ngộ độc. Người Việt Nam uống không việc gì, vì người mình có khả năng miễn dịch cao với những vi sinh vật thường gặp nhưng những vi sinh vật đó rất nguy hiểm. ĐB NGUYỄN LÂN DŨNG, Dăk Lăk

