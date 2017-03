Quản lý chặt nguồn than trôi nổi

(PL)- Theo quy chế quản lý nguồn than trôi nổi mà Bộ Công thương vừa ban hành, than trôi nổi là loại thu gom từ nguồn than do mưa, lũ cuốn trôi từ các điểm lộ vỉa, khu vực khai thác, bãi thải, kho chứa than... trôi ra ngoài ranh giới quản lý, bảo vệ của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Than rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển than nằm ngoài ranh giới mỏ cũng được coi là than trôi nổi. Người thu gom than trôi nổi, ngoài phần sử dụng cho nhu cầu bản thân chỉ được bán trực tiếp cho doanh nghiệp thuộc TKV được giao nhiệm vụ thu mua. Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động này, Bộ Công thương yêu cầu TKV phải công khai thủ tục, phương thức thu mua, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân. Sáu tháng một lần, TVK phải báo cáo tình hình gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường. N.NHÂN