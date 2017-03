Quan tâm của cử tri trước kỳ họp QH: Vốn kích cầu, bô-xít và học phí

Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa): Nên lùi thời điểm tăng học phí Đến lúc QH phải xem xét chiến lược giáo dục và đào tạo, làm thế nào để cho người dân được thụ hưởng một nền giáo dục của đất nước mà không lo lắng trước những thay đổi liên tục của ngành. Tôi chưa tiếp cận kỹ đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục được Chính phủ trình QH kỳ này, trong đó có chuyện tăng học phí. Tôi cho rằng tăng học phí là cần thiết nhưng đưa ra trong giai đoạn này chưa phù hợp, gây phản cảm, vì trong bối cảnh kinh tế suy thoái, đang phải lo kích cầu và đảm bảo an sinh xã hội, học sinh đang bỏ học nhiều. Đại biểu Lê Hùng (Sóc Trăng): Lo nhiều hơn nữa cho nông dân Chính phủ cũng cần nắm tình hình thị trường lúa gạo thế giới thật tốt để chỉ đạo công tác xuất khẩu gạo, đem lại lợi ích tối đa cho nông dân. Cử tri đề nghị trong các nhóm giải pháp kích cầu, Chính phủ chỉ đạo ngân hàng có cơ chế khoanh nợ, tiếp tục cho vay và có cơ chế để nông dân trả nợ dần. Nhiều nơi dân vay rồi mà làm ăn thua một vụ thì không được vay nữa, thành ra sạt nghiệp. Chính phủ nên chú trọng quy hoạch vùng sản xuất, nhất là các vùng nước ngọt-mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phải rõ ràng để bà con chủ động sản xuất, thâm canh, tăng năng suất. Đây là vấn đề đặt ra nhiều năm nay rồi, nhất là vùng nam sông Hậu nhưng vẫn chưa làm được, dẫn đến tình trạng các vùng nước ngọt, nước mặn xen lẫn nhau, dân làm tự phát, sản xuất rất khó khăn. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh): Muốn nhận được báo cáo đầy đủ về bô-xít Tôi quan tâm đặc biệt đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản, trong đó liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng để khai thác mỏ. Làm sao để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo môi trường sinh thái, ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia. Tôi muốn Chính phủ có báo cáo đầy đủ và toàn diện về vấn đề bô-xít, cả khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội, chúng ta được gì, mất gì, làm thế nào để giảm tác động xấu. Về khía cạnh pháp luật thì dự án này to hay bé, thuộc thẩm quyền của QH, của Chính phủ hay của các tỉnh. Những nội dung như vậy cần phải làm rõ để đại biểu QH trả lời, giải thích với cử tri và dư luận.