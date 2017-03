Quan trọng là sử dụng vốn vay có hiệu quả

Không nên quá lo lắng về nợ công Về cơ cấu nợ công trong tổng nợ công của VN, nợ ODA chiếm 75%, vay ưu đãi khác là 19%, vay thương mại là 7%. Trong 75% nợ ODA thời gian vay rất dài, lãi suất ưu đãi. Chẳng hạn vay WB thời hạn vay là 40 năm, ân hạn 10 năm và lãi suất chỉ có 0,75%; vay ADB thời hạn là 30 năm, ân hạn 10 năm, lãi suất 1%… Vì vậy, khi so với các nước cần chú ý cơ cấu này, nhất là đối với nợ công ở các nước đã phát triển và các nước đã thoát khỏi ngưỡng nghèo, nợ công của họ phần vay thương mại rất nhiều chứ không giống VN. Hiện nay, phần phải trả nợ mỗi năm của Chính phủ khoảng 14%-16% ngân sách, trong khi thông lệ quốc tế thì mức trả nợ an toàn là không quá 30%. Chính phủ cũng nhận thức quan trọng là vay như thế nào, sử dụng có hiệu quả ra sao và khả năng trả nợ đến đâu. Chúng ta không lạc quan nhưng cũng không nên quá lo lắng về nợ công. Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Bộ trưởng Tài chính Nâng trần nợ công để có tiền đầu tư phát triển Chúng ta mới phát triển nên nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng là rất cao, còn các nước họ đã đầu tư hàng trăm năm nay. Ví dụ như nước Pháp, hiện nay họ bảo họ không còn chỗ nào để đầu tư cả, từ trường học đến bệnh viện, bến cảng, đường sá... Do đó, tỉ lệ đầu tư công của họ thấp là chuyện đương nhiên, chúng ta so sánh với họ là không hợp lý. Đầu tư công của chúng ta hiện nay chỉ vào khoảng 180.000 tỉ đồng, bội chi khoảng 140.000 tỉ đồng. Như vậy chi đầu tư công cơ bản là từ bội chi, mà bội chi chủ yếu là vay trong nước và nước ngoài. Do vậy, chúng ta cần phải nâng trần nợ công lên một chút và có chút bội chi để có tiền thực hiện việc đầu tư phát triển. Ông BÙI QUANG VINH, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT