Quảng Bình: 12 tỷ đồng giúp nông dân sản xuất rau an toàn

Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Quảng Trạch sẽ được hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất, rau quả an toàn với diện tích mỗi huyện từ 20-25 ha; từ 10-15 ha ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và TP Đồng Hới. Đến 2015, Quảng Bình sẽ xây dựng hoàn chỉnh vùng sản xuất, chế biến rau, quả tươi tập trung an toàn. 100% rau quả tại vùng quy hoạch đáp ứng được yêu cầu sản xuất an toàn theo VietGAP (đạt tiêu chuẩn Việt Nam); 100% sản phẩm rau, quả tươi trong vùng quy hoạch đều được chứng nhận và công bố sản xuất an toàn.